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Прокуратура обязала предоставить жилье девушке-инвалиду в Балахне
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Прокуратура обязала предоставить жилье девушке-инвалиду в Балахне 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Девушка-инвалид получила законное жилье после вмешательства прокуратуры в Балахнинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Она и члены ее семьи состояли на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с 2003 года. В 2017 году их дом признан непригодным для проживания. Однако жилье им до сих пор не предоставили.
Прокуратура вмещалась и потребовала предоставить инвалиду детства и членам ее семьи вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение в виде отдельной квартиры.
Требования прокуратуры удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.
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