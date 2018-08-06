Прокуратура обязала предоставить жилье девушке-инвалиду в Балахне

Девушка-инвалид получила законное жилье после вмешательства прокуратуры в Балахнинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Она и члены ее семьи состояли на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с 2003 года. В 2017 году их дом признан непригодным для проживания. Однако жилье им до сих пор не предоставили.

Прокуратура вмещалась и потребовала предоставить инвалиду детства и членам ее семьи вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение в виде отдельной квартиры.

Требования прокуратуры удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.