ГК поправили в пользу владельцев самовольных построек

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Гражданский кодекс РФ, касающиеся самовольных построек, порядка их легализации или сноса.

Поправки в ГК РФ, среди прочего, уточняют понятие самовольной постройки. Для защиты прав добросовестных застройщиков установлено, что созданный с нарушениями объект не является самостроем, если его собственник не знал и не мог знать о действии ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка. Также новый закон существенно ограничивает полномочия органов местного самоуправления при принятии решений о сносе самостроя или его приведении в соответствие с установленными требованиями. Так, местным властям запрещено требовать сноса объектов недвижимости, зарегистрированных в ЕГРН. Кроме того, они не смогут принимать решения по самовольно возведенным жилым домам и строениям на дачных и садовых участках, при условии, что права на эти объекты зарегистрированы до 1 сентября 2018 года, а сами объекты соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства и расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам самостроя. Органам местного самоуправления запретили принимать решения о сносе самостроя, возведенного до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года и Земельного кодекса, на основании отсутствия документов на объект или землю. Во всех вышеперечисленных случаях снос возможен исключительно в судебном порядке.

Невыполнение обязанности по сносу самостроя или его приведению в соответствие с требованиями может привести к изъятию земельного участка у собственника (уточняющие изменения внесены в ст. 238 и 285 ГК РФ). Срок для сноса объекта установлен в пределах 3-12 месяцев, для приведения в соответствие — от 6 месяцев до 3 лет. Строительные работы производятся владельцем недвижимости или за его счет, а при отсутствии сведений о нем — правообладателем земельного участка.