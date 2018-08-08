Прогноз: чистая прибыль ВТБ по МСФО в I полугодии выросла в 1,7 раза

ВТБ , второй по активам российский банк, в январе-июне текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза, до 95,7 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством «Прайм» по результатам опроса аналитиков.

ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первое полугодие в четверг, 9 августа.

Ранее ВТБ ожидал чистую прибыль по МСФО по итогам 2018 года на уровне «больше или равно» 150 миллиардов рублей. В середине июля глава госбанка Андрей Костин сообщал, что, по прогнозам, прибыль ВТБ по итогам первого полугодия по МСФО достигнет 95-100 миллиардов рублей.

Аналитик «Уралсиба» Наталья Березина ожидает чистую прибыль ВТБ по итогам первого полугодия вблизи нижней границы этого диапазона — 94,1 миллиарда рублей.

"ROAE (рентабельность капитала — ред.) при этом может составить 10,5% против 15% в первом квартале. В первую очередь такое снижение должно быть вызвано ростом отчислений в резервы с довольно низкого уровня первого квартала, когда стоимость риска составила всего 0,9%. В этот раз, учитывая апрельское значение в 3,4%, мы ждем показатель, равный 2%. Кроме того, согласно нашим расчетам, несколько увеличатся операционные расходы (на 4%)", — полагает аналитик «Уралсиба».

Чистая прибыль ВТБ во втором квартале составит 40,2 миллиарда рублей против 30,3 миллиарда рублей годом ранее, прогнозируют аналитики. Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за второй квартал и первое полугодие представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" — 38,6 / 94,1 Citi — 41,2 / 96,7 Газпромбанк — 38 / 93,5 Bank of America Merill Linch — 36,1 / 91,7 РИА Рейтинг — 46,5 / 102,1 Альфа-банк — 39,5 / 95 БКС — 41,3 / 96,9 Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ во втором квартале увеличил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до 45,8 миллиарда рублей. В целом за полугодие расходы на резервы под обесценение кредитов снизились на 12,6%, до 66,4 миллиарда рублей, полагают аналитики. Ожидания по расходам банка на резервы во втором квартале и первом полугодии выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" — 50,2 / 70,7 Citi — 51,26 / 71,96 Газпромбанк — 41,1 / 61,8 Bank of America Merill Linch — 43,4 / 64,1 РИА Рейтинг — 48,8 / 69,5 Альфа-банк — 43,3 / 63,8 БКС — 42,6 / 63,1 Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в первом полугодии текущего года составила 84,3 миллиарда рублей, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае чистая прибыль банка по МСФО составила 87,1 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза.