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36 млн рублей получили медицинские работники Вологды в качестве компенсации за найм жилья
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36 млн рублей получили медицинские работники Вологды в качестве компенсации за найм жилья 

Официальный сайт Администрации города Вологды 5 часов назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Денежными средствами, выделенными на соцподдержку из бюджета города Вологды, с 2013 по 2018 годы воспользовалось 415 медицинских работников. На эти цели было направлено в общей сложности 36 млн рублей.
Под действие программы попадают те специалисты, которые впервые и на постоянной основе поступили на работу в бюджетное медучреждение на должность врача или среднего медицинского персонала. В течение года им возвращается компенсация за найм жилья в размере 75% от платы по договору. Однако данная сумма не может превышать 9 тыс. рублей в месяц. Напомним, что такая мера соцподдержки была утверждена решением Вологодской городской Думы.
«Мы поддерживаем городскую медицину, несмотря на то, что в 2012 году полномочия в сфере здравоохранения были переданы с муниципального уровня на областной. Отсутствие жилья для медиков — одна из основных причин кадрового дефицита в сфере здравоохранения. И отмечу, что он постепенно сокращается благодаря мерам социальной поддержки отдельных категорий медработников. Этот вид помощи интересен молодым специалистам, которых удается привлечь в наш город. Для выплаты частичной компенсации расходов по договору найма на 2018 год в бюджете предусмотрено почти 7 млн рублей. На 1 июля сумма выплат составила около 2,5 млн рублей, ими воспользовались 56 медработников», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В настоящее время в медучреждениях Вологды требуется 452 работника. Это 15% от общего числа вакансий, открытых в различных организациях города.
Напомним, что власти города предпринимают и другие шаги для развития медицины в Вологде. Так, ранее два помещения в Тепличном микрорайоне и на улице Беляева были переданы из муниципальной собственности в областную для организации офисов врачей общей практики. В настоящее время в помещениях проводятся ремонты. Предполагается, что новые офисы после открытия будут обслуживать более 20 тысяч человек.
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