Больше 400 медработников получили компенсацию за найм жилья в Вологде

36 млн рублей направлены из городского бюджета на выплату медицинским работникам компенсации за найм жилья. Мерой поддержки с 2013 по 2018 год в Вологде воспользовалось 415 человек.

Социальная программа утверждена решением Вологодской городской Думы . Под ее действие попадают те, кто впервые поступил на работу на постоянной основе в бюджетное медучреждение на должность врача или среднего медицинского персонала. Мера соцподдержки предоставляется в течение года в размере 75% от платы, предусмотренной договором найма, не превышая 9 тыс. рублей в месяц.

«Мы поддерживаем городскую медицину, несмотря на то, что в 2012 году полномочия в сфере здравоохранения были переданы с муниципального уровня на областной. Отсутствие жилья для медиков — одна из основных причин кадрового дефицита в сфере здравоохранения. И отмечу, что он постепенно сокращается благодаря мерам социальной поддержки отдельным категориям медработников. Этот вид помощи интересен для молодых специалистов, которых удается привлечь в наш город. Для выплаты частичной компенсации расходов по договору найма на 2018 год в бюджете предусмотрено почти 7 млн рублей. На 1 июля сумма выплат составила около 2,5 млн рублей, мерой воспользовались 56 медработников», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов

В медучреждениях Вологды сейчас требуется 452 работника. Это 15% от общего числа вакансий, открытых в различных организациях города. При этом в отделении занятости населения Вологды и Вологодского района, по состоянию на 1 июля 2018 года, зарегистрировано в качестве безработных 1529 человек. Уровень безработицы составляет 0,98%.

Кадровый вопрос решается и на уровне области. Департамент здравоохранения региона в течение нескольких лет заключает контракты со студентами медицинских вузов на целевое обучение. Таким образом, с 2012 года в лечебных учреждения области удалось «закрыть» 130 вакансий. Еще порядка 800 человек продолжает обучение.