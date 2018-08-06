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Больше 400 медработников получили компенсацию за найм жилья в Вологде
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Больше 400 медработников получили компенсацию за найм жилья в Вологде 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
36 млн рублей направлены из городского бюджета на выплату медицинским работникам компенсации за найм жилья. Мерой поддержки с 2013 по 2018 год в Вологде воспользовалось 415 человек.
Социальная программа утверждена решением Вологодской городской Думы. Под ее действие попадают те, кто впервые поступил на работу на постоянной основе в бюджетное медучреждение на должность врача или среднего медицинского персонала. Мера соцподдержки предоставляется в течение года в размере 75% от платы, предусмотренной договором найма, не превышая 9 тыс. рублей в месяц.
«Мы поддерживаем городскую медицину, несмотря на то, что в 2012 году полномочия в сфере здравоохранения были переданы с муниципального уровня на областной. Отсутствие жилья для медиков — одна из основных причин кадрового дефицита в сфере здравоохранения. И отмечу, что он постепенно сокращается благодаря мерам социальной поддержки отдельным категориям медработников. Этот вид помощи интересен для молодых специалистов, которых удается привлечь в наш город. Для выплаты частичной компенсации расходов по договору найма на 2018 год в бюджете предусмотрено почти 7 млн рублей. На 1 июля сумма выплат составила около 2,5 млн рублей, мерой воспользовались 56 медработников», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В медучреждениях Вологды сейчас требуется 452 работника. Это 15% от общего числа вакансий, открытых в различных организациях города. При этом в отделении занятости населения Вологды и Вологодского района, по состоянию на 1 июля 2018 года, зарегистрировано в качестве безработных 1529 человек. Уровень безработицы составляет 0,98%.
Кадровый вопрос решается и на уровне области. Департамент здравоохранения региона в течение нескольких лет заключает контракты со студентами медицинских вузов на целевое обучение. Таким образом, с 2012 года в лечебных учреждения области удалось «закрыть» 130 вакансий. Еще порядка 800 человек продолжает обучение.
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