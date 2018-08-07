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Около 600 тыс. кв м нежилой недвижимости введут в новой Москве в 2018 году
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Около 600 тыс. кв м нежилой недвижимости введут в новой Москве в 2018 году 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в текущем году планируют ввести в эксплуатацию порядка 600 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, включая коммерческие площади и социальные объекты, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«В этом году (в 2018 году — ред.) в ТиНАО введут около 600 тысяч «квадратов» нежилой недвижимости, в том числе около 20 детских садов, школ и поликлиник. Также в новых округах планируется создать ряд коммерческих объектов, которые позволят создать около 10 тысяч рабочих мест», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он добавил, что общая площадь нежилой недвижимости в новой Москве увеличилась в 1,5 раза с момента образования Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).
«На момент присоединения новых территорий к Москве, которое состоялось 1 июля 2012 года, здесь было 6,85 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. За шесть лет в ТиНАО введено более 3 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, что увеличило его объем в 1,5 раза», — отметил Жидкин.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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