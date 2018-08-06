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В Бухаресте появится 57 000 новых квартир
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В Бухаресте появится 57 000 новых квартир 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
Больше всего проектов — в столичном районе 4 (69) и 3 (67), за ними следуют район 1 (57 проектов), 6 (50), 2 (43) и, наконец, район 5 (32). С точки зрения числа жилых единиц, лидирует шестой район — здесь планируется создать 20 000 квартир. Далее, со значительным отставанием, следует район 4 (10 300), а в других частях Бухареста планируется возвести менее 10 000 единиц жилья, сообщает BR.
В Ильфовском уезде за анализируемый период был объявлен 161 жилой проект: 130 — на стадии строительства, 31 уже завершён. Здесь планируется создать около 23 000 жилых единиц. Больше всего проектов — в Брагадиру (28), Волунтари (24), Чиайне (24), Попешть-Леордени (20) и Отопени (17).
Между тем, рост цен на квартиры в Румынии замедлился.
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