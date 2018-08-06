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На строительство общежития БГУ выделено около 300 млн рублей
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На строительство общежития БГУ выделено около 300 млн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 3 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Для строительства первого корпуса студенческого общежития на 560 мест Башгосуниверситет готов выделить 297,15 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте госзакупок материалах.
Аукцион назначен на 3 сентября. Финансирование идет за счет федерального бюджета. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2020 года. В обязанности подрядчика входит строительство пятиэтажного общежития гостиничного типа с объектами социально-культурного назначения. Объект планируется возвести в квартале улиц Валиди-Пушкина-Аксакова-Гоголя. Во второй очереди предполагается строительство аналогичного корпуса.
Площадь возведения составляет 2,5 тысяч кв.м. На подрядчика возлагается строительство коммуникаций и объекта, а также благоустройство прилегающей территории: высаживание сибирской лиственницы, сирени, спиреи, установка скамеек и урн.
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