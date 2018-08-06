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Банк «Россия» скорректировал условия по потребительским кредитам
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Банк «Россия» скорректировал условия по потребительским кредитам 

Банки.ру 3 часа назад
Банк «Россия» скорректировал условия по потребительским кредитам для физических лиц, не входящих в состав группы работников бюджетной сферы. Процентная ставка была снижена на 0,25 процентного пункта. Таким образом, оформить потребительский кредит (программа «Деньги-возможности») или рефинансирование (не более пяти кредитов, выданных другими банками) без обеспечения стало возможно по ставке от 15,25% до 16,25% годовых. При предоставлении поручительства физического лица процентная ставка будет ниже на 1,5 п. п.
Максимальная сумма по рефинансированию может достигать 1,5 млн рублей (без обеспечения — 750 тыс. рублей), по потребительскому займу — 300 тыс. рублей. Процентная ставка будет увеличена на 2 п. п. при отказе заемщика от личного страхования. Ссуда выдается на срок от полугода до пяти лет.
Продуктовый виджет
Также ставка по кредиту будет увеличена на 0,5 п. п., если заемщик выберет дифференцированный платеж для погашения кредита, а не аннуитетный.
«Процентная ставка по кредиту была снижена за счет уменьшения надбавки за отсутствие положительной кредитной истории у заемщика, сейчас она составляет 0,75 процентного пункта (прежде 1 процентный пункт)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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