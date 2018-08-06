Ещё
Московский Индустриальный Банк снизил доходность по некоторым картам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.21
+0.97 Золото
1211.16
+0.21 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Московский Индустриальный Банк снизил доходность по некоторым картам 

Банки.ру 3 часа назад
Так, по картам пакета услуг «Финансовая независимость» категорий Mastercard Platinum и Mastercard Black Edition процентная ставка на остаток снижена до 5,5% годовых (с 6%). Проценты начисляются на остаток свыше 200 тыс. рублей по карте Mastercard Platinum и на остаток в размере 300 тыс. рублей по карте Mastercard Black Edition. Комиссия за обслуживание не взимается, если сумма покупок в предыдущем месяце составила не менее 60 тыс. рублей (не менее 100 тыс. рублей по карте Mastercard Black Edition) или минимальный неснижаемый остаток в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг составляет свыше 300 тыс. рублей (свыше 800 тыс. рублей по карте Mastercard Black Edition). В остальных случаях плата составляет 2 тыс. рублей в месяц по карте Mastercard Platinum и 3,5 тыс. рублей в месяц по карте Mastercard Black Edition.
Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка в сумме до 500 тыс. рублей. Если сумма превышает 500 тыс. рублей, то комиссия составит 3%. В ПВН и банкоматах сторонних банков комиссия не взимается за три первые операции снятия в месяц по карте Mastercard Platinum и за пять первых операций по карте Mastercard Black Edition. Далее в пределах суммы 500 тыс. рублей плата составит 1%, минимум 199 рублей, от 500 001 рубля в месяц — 4%, минимум 199 рублей, по обеим картам.
Доходность по «Карте пенсионера» составляет при сумме от 1 тыс. до 50 тыс. рублей, как и прежде, 4% годовых, а для счетов с остатком свыше 50 тыс. рублей — 6% (до этого — 6,5%). Плата за годовое обслуживание не взимается. Срок действия карты — пять лет. Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка. В банкоматах и ПВН сторонних банков при снятии наличных в пределах 200 001 рубля комиссия взимается в размере 1% от суммы, минимум 149 рублей, при снятии наличных на сумму свыше 200 001 рубля — 2% от суммы, минимум 149 рублей.
Продуктовый виджет
Теперь на остаток по «Фреш-карте» при сумме 15—100 тыс. рублей начисляется 4,5% годовых, а при сумме от 100 000,01 рубля — 5,5% годовых (прежде — 5% и 6,5% годовых соответственно). Комиссия за обслуживание карты не взимается в первый месяц и далее при обороте по карте в торгово-сервисной сети от 20 тыс. рублей или при наличии неснижаемого остатка на счете карты в отчетном месяце от 30 тыс. рублей. В остальных случаях комиссия составляет 99 рублей в месяц. Срок действия карты — пять лет.
Комиссия за выдачу наличных в устройствах банка не взимается. В банкоматах и ПВН сторонних банков бесплатно можно снять до 20 тыс. рублей. Плата за снятие суммы свыше 20 тыс. рублей составляет 1%, минимум 199 рублей.
По всем картам держателю за покупки предоставляется cash back. До 10% в зависимости от категории карты в пакете услуг «Финансовая независимость» в категориях «рестораны и бары», «магазины Duty Free», «АЗС» (максимум 7,5 тыс. рублей в месяц), до 5% по «Карте пенсионера» в категориях «Аптеки» и «Супермаркеты» (максимум 5 тыс. рублей в месяц), до 5% по «Фреш-карте» (при безналичном обороте от 10 тыс. рублей) в кафе, ресторанах, барах, такси, театрах, цирках, кино и 1% за прочие покупки.
«Необходимо отметить, что в последнее время у банков, имеющих в тарифах процентную ставку на остаток от 5% до 7%, наметился тренд на ее снижение примерно на 0,5 процентного пункта. Невысокую ставку может компенсировать наличие cash back и невысокая стоимость обслуживания карты, как в данном случае, когда плата за обслуживание карты не взимается при определенных условиях и банк предлагает cash back до 10%», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
Банки.ру: последние новости
Эксперт: банкротство физлица обходится в сумму не менее 100 тыс. рублей Банк «Славия» повысил ставки по вкладам в рублях Чистая прибыль ЕАБР за первое полугодие превысила 37 млн долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени93
Росстат обрадовал россиян48
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение