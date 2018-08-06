Московский Индустриальный Банк снизил доходность по некоторым картам

Так, по картам пакета услуг «Финансовая независимость» категорий Mastercard Platinum и Mastercard Black Edition процентная ставка на остаток снижена до 5,5% годовых (с 6%). Проценты начисляются на остаток свыше 200 тыс. рублей по карте Mastercard Platinum и на остаток в размере 300 тыс. рублей по карте Mastercard Black Edition. Комиссия за обслуживание не взимается, если сумма покупок в предыдущем месяце составила не менее 60 тыс. рублей (не менее 100 тыс. рублей по карте Mastercard Black Edition) или минимальный неснижаемый остаток в предыдущем месяце или на дату выдачи пакета услуг составляет свыше 300 тыс. рублей (свыше 800 тыс. рублей по карте Mastercard Black Edition). В остальных случаях плата составляет 2 тыс. рублей в месяц по карте Mastercard Platinum и 3,5 тыс. рублей в месяц по карте Mastercard Black Edition.

Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка в сумме до 500 тыс. рублей. Если сумма превышает 500 тыс. рублей, то комиссия составит 3%. В ПВН и банкоматах сторонних банков комиссия не взимается за три первые операции снятия в месяц по карте Mastercard Platinum и за пять первых операций по карте Mastercard Black Edition. Далее в пределах суммы 500 тыс. рублей плата составит 1%, минимум 199 рублей, от 500 001 рубля в месяц — 4%, минимум 199 рублей, по обеим картам.

Доходность по «Карте пенсионера» составляет при сумме от 1 тыс. до 50 тыс. рублей, как и прежде, 4% годовых, а для счетов с остатком свыше 50 тыс. рублей — 6% (до этого — 6,5%). Плата за годовое обслуживание не взимается. Срок действия карты — пять лет. Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка. В банкоматах и ПВН сторонних банков при снятии наличных в пределах 200 001 рубля комиссия взимается в размере 1% от суммы, минимум 149 рублей, при снятии наличных на сумму свыше 200 001 рубля — 2% от суммы, минимум 149 рублей.

Продуктовый виджет

Теперь на остаток по «Фреш-карте» при сумме 15—100 тыс. рублей начисляется 4,5% годовых, а при сумме от 100 000,01 рубля — 5,5% годовых (прежде — 5% и 6,5% годовых соответственно). Комиссия за обслуживание карты не взимается в первый месяц и далее при обороте по карте в торгово-сервисной сети от 20 тыс. рублей или при наличии неснижаемого остатка на счете карты в отчетном месяце от 30 тыс. рублей. В остальных случаях комиссия составляет 99 рублей в месяц. Срок действия карты — пять лет.

Комиссия за выдачу наличных в устройствах банка не взимается. В банкоматах и ПВН сторонних банков бесплатно можно снять до 20 тыс. рублей. Плата за снятие суммы свыше 20 тыс. рублей составляет 1%, минимум 199 рублей.

По всем картам держателю за покупки предоставляется cash back. До 10% в зависимости от категории карты в пакете услуг «Финансовая независимость» в категориях «рестораны и бары», «магазины Duty Free», «АЗС» (максимум 7,5 тыс. рублей в месяц), до 5% по «Карте пенсионера» в категориях «Аптеки» и «Супермаркеты» (максимум 5 тыс. рублей в месяц), до 5% по «Фреш-карте» (при безналичном обороте от 10 тыс. рублей) в кафе, ресторанах, барах, такси, театрах, цирках, кино и 1% за прочие покупки.