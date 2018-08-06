Стоимость недвижимости в Рязанском стала ниже

Уменьшение стоимости жилой недвижимости в Рязанском районе отметили сотрудники одного из ведущих агентств недвижимости. По мнению экспертов, в июле цены на жилье стали ниже на три процента.

— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Рязанском районе в июле составила 127 966 рублей. Это на 3 процента ниже, чем в июне, — считает представитель агентства.

Добавим, что в списке районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Рязанский район находится на 74-м месте из 86 возможных. На юго-востоке столицы дешевая недвижимость продается в районе Выхино-Жулебино, где можно «квадрат» недвижимости приобрести за 115 596 рублей. (ео)