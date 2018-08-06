Налоговая притормозила продажу принадлежащего АвтоВАЗагрегату башкирского БелЗАНа 

Арбитражный суд Самарской области по требованию налоговой службы наложил обеспечительные меры на проведение этих торгов.
Напомним, АвтоВАЗагрегат до лета 2015 г. был крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа, однако в июле 2015 г. производство на заводе остановилось, а в сентябре был расторгнут его договор с АвтоВАЗом.
Тогда же в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о банкротстве АвтоВАЗагрегата от ульяновского ООО «Майор», которому он задолжал 2 млн рублей.
В настоящее время АвтоВАЗагрегат находится в конкурсном производстве.
Крупнейшим его кредитором до сентября прошлого года был Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех»), которому завод задолжал 1,96 млрд рублей. Однако впоследствии банк переуступил право требования этой суммы компании «РТ-Капитал», также подконтрольной Ростеху. Из общей суммы долга перед «РТ-Капиталом» 1,5 млрд обеспечены залоговым имуществом, в числе которого 100% акцй «БелЗАНа», 11 объектов недвижимости и оборудование.
Это недвижимое имущество, включая пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости, было оценено в 1,1 млрд рублей. Стоимость акций завода БелЗАН, как считают оценщики, составляет 554,9 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у «РТ-Капитал», оценена в 283,2 млн рублей.
27 июля в едином федеральном реестре сведений о банкротстве было опубликовано извещение о проведении 5 сентября текущего года торгов по продаже 355,7 млн обыкновенных и 1,8 млн привилегированных акций «БелЗАНа».
Однако налоговая служба поставила под сомнение результаты оценки акций, проведенные в прошлом году и ходатайствовало о проведении экспертизы отчета об оценке имущества. Представители ведомства, согласно материалам КАД ВАС, указывают на то, что в 2013 г. акции БелЗАНа были реализованы за 1 млрд рублей.
В удовлетворении ходатайства ФНС самарский арбитраж отказал, однако в настоящее время на это решение подана апелляционная жалоба. И до ее рассмотрения суд запретил выставлять на торги акции БелЗАНа.