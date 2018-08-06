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Налоговая притормозила продажу принадлежащего АвтоВАЗагрегату башкирского БелЗАНа
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Налоговая притормозила продажу принадлежащего АвтоВАЗагрегату башкирского БелЗАНа 

Волга Ньюс 3 часа назад
Арбитражный суд Самарской области по требованию налоговой службы наложил обеспечительные меры на проведение этих торгов.
Напомним, АвтоВАЗагрегат до лета 2015 г. был крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа, однако в июле 2015 г. производство на заводе остановилось, а в сентябре был расторгнут его договор с АвтоВАЗом.
Тогда же в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о банкротстве АвтоВАЗагрегата от ульяновского ООО «Майор», которому он задолжал 2 млн рублей.
В настоящее время АвтоВАЗагрегат находится в конкурсном производстве.
Крупнейшим его кредитором до сентября прошлого года был Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех»), которому завод задолжал 1,96 млрд рублей. Однако впоследствии банк переуступил право требования этой суммы компании «РТ-Капитал», также подконтрольной Ростеху. Из общей суммы долга перед «РТ-Капиталом» 1,5 млрд обеспечены залоговым имуществом, в числе которого 100% акцй «БелЗАНа», 11 объектов недвижимости и оборудование.
Это недвижимое имущество, включая пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости, было оценено в 1,1 млрд рублей. Стоимость акций завода БелЗАН, как считают оценщики, составляет 554,9 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у «РТ-Капитал», оценена в 283,2 млн рублей.
27 июля в едином федеральном реестре сведений о банкротстве было опубликовано извещение о проведении 5 сентября текущего года торгов по продаже 355,7 млн обыкновенных и 1,8 млн привилегированных акций «БелЗАНа».
Однако налоговая служба поставила под сомнение результаты оценки акций, проведенные в прошлом году и ходатайствовало о проведении экспертизы отчета об оценке имущества. Представители ведомства, согласно материалам КАД ВАС, указывают на то, что в 2013 г. акции БелЗАНа были реализованы за 1 млрд рублей.
В удовлетворении ходатайства ФНС самарский арбитраж отказал, однако в настоящее время на это решение подана апелляционная жалоба. И до ее рассмотрения суд запретил выставлять на торги акции БелЗАНа.
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