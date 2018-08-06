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К отопительному сезону в Саратовской области подготовлено 58% домов
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К отопительному сезону в Саратовской области подготовлено 58% домов 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
К настоящему времени степень готовности теплоисточников к отопсезону в Саратовской области составляет 51%. Объекты социальной сферы подготовлены на 52%, жилфонд — более 8,2 тыс. домов — на 58%. В целом процент достиг 58%.
Сейчас в муниципальных районах проводятся проверки готовности в отношении многоквартирных домов, объектов социальной сферы, теплоснабжающих организаций. Уже получено 13% актов готовности и 8% паспортов готовности по теплоисточникам, 20% актов и 14% паспортов по объектам социальной сферы, 19% актов и 15% паспортов на многоквартирные дома. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.
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