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Накопить на отпуск, на переезд, отложить на пенсию: три реальных сценария
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Накопить на отпуск, на переезд, отложить на пенсию: три реальных сценария 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Инвестиционный консультант Владимир Верещак — о том, как накопления могут быть доступны не только самым состоятельным.
Нехватка денег, жизнь «от зарплаты до зарплаты», импульсивные покупки, займы и кредиты — всё это признаки нерационального расходования средств. А когда вдруг случаются непредвиденные расходы, плохо спланированный бюджет и вовсе уходит в пике.
Думаете, накопления могут быть только у людей с очень высокими доходами? Оказывается, даже со средней зарплатой можно накопить на отпуск, машину, квартиру или обучение ребёнка. Главное — правильное финансовое планирование. А вот отсутствие личного финансового плана мешает достижению поставленных целей даже при достаточно высоком доходе.
Чтобы выйти из замкнутого круга «получил — потратил» и начать добиваться своих целей, необходимо планировать свои траты и доходы, высвобождать средства и инвестировать. Это можно делать самостоятельно, но тогда возникает риск совершения всевозможных ошибок и, в конечном счёте, потери денег. А можно обратиться к консультанту — и управлять своими средствами правильно с самого начала.
Владимир Верещак
Финансовое планирование: с чего начать
Перед началом планирования проведите учёт собственных доходов и расходов в течение по меньшей мере одного-двух месяцев. Делать это можно в обычном, маленьком блокноте, на свёрнутом листке бумаги, в специальном приложении для смартфона — главное, чтобы Вы могли записать трату (доход) сразу же, в момент её совершения (его получения), чтобы это было удобно и не отнимало у Вас много времени. Сделайте это привычкой.
К доходам следует отнести:
заработную плату;
премии и бонусы;
дивиденды;
прочие доходы (от аренды имущества, ценных бумаг и так далее).
Разделите доходы на регулярные и разовые. В дальнейшем это поможет составить более подробный финансовый план.
Ключевые категории расходов:
продукты питания;
квартплата и услуги ЖКХ;
медицина;
связь и транспорт;
одежда, обувь;
товары для дома;
спорт, досуг и так далее.
Предусмотрите непредвиденные расходы на срочное лечение, срочный ремонт квартиры, бытовой техники, автомобиля. Отследив статистику непредвиденных трат, можно рассчитать средний размер этой категории расходов и также включить её в ежемесячный план.
Сводим «дебет с кредитом»
Далее проводится анализ активов и пассивов.
Условно все активы делятся на две категории — имущественные и инвестиционные.
Имущественные — это жилая недвижимость, авто, дача и всё, что применяется для личного пользования.
Инвестиционные — это те активы, которые используются для извлечения прибыли: депозиты, ценные бумаги, недвижимость, приобретённая для перепродажи или сдачи в аренду, и так далее.
К пассивам относятся долги перед друзьями и знакомыми, а также рассрочки, займы, кредиты — всё то, что «забирает» Ваши деньги.
Разложите всё «по полочкам» — и поймете, хватает ли денег для начала накоплений на Вашу цель. Если нет, можно быстро вычислить, куда ушли деньги, решить, как оптимизировать расходы, и начать экономить. Определив цели и просчитав всё до мелочей, Вы поймете, какую сумму необходимо откладывать ежемесячно.
Строго по плану
Ведите свои расходы в соответствии с планом, не позволяйте спонтанных ненужных покупок и нецелевых трат. Старайтесь следовать плану хотя бы первые несколько месяцев — со временем это будет становиться всё легче и легче, и в один прекрасный день Вы воскликнете: «И как же я раньше мог (ла) тратить столько денег на всякую ерунду?!» Очень похоже на правильное питание, только в данном случае Ваша «диета» будет «финансовой».
Имея такой план, Вы сможете:
накопить на отпуск, квартиру или машину без кредитов, рассчитаться с долгами или отложить деньги на пенсию;
оптимизировать расходы и перестать чувствовать себя «бедным»;
сформировать «финансовую подушку безопасности» — резерв, необходимый на случай потери основного источника дохода;
воплотить свои мечты.
Переход от абстрактных перспектив к конкретным планам позволяет добиваться поставленных целей — как глобальных (покупка недвижимости, пенсионное планирование, престижное образование детей), так и менее затратных — ремонт, путешествие, покупка новой машины, шубы…
Ускорить процесс помогут инвестиции. Главное — сделать правильный выбор финансовых инструментов, сопоставив его с целями и возможностями конкретного человека и предусмотреть все вероятные риски. Вариантов множество — от банковских вкладов и облигаций российских компаний до зарубежных фондов недвижимости и инвестиционного страхования жизни, — но что нужно именно Вам? А как насчёт налогового планирования и юридической защиты капитала?
Личный финансовый помощник
Упростить и ускорить процесс принятия решений позволит помощь финансового советника, обладающего специальными навыками и опытом. Он не только поможет разобраться в вопросах планирования и инвестиций, но и окажет моральную поддержку, которая так необходима для достижения поставленных целей, особенно на начальном этапе. При этом услуги инвестиционного консультанта доступны практически всем, ведь размер оплаты в среднем составляет 1–1,5% в год от стоимости финансового плана.
Упрощённо, на конкретном примере, личный финансовый план может выглядеть следующим образом.
Кейс № 1  Семья из Новосибирска — муж Валентин, жена Алла и ребёнок Саша (4 месяца) — живут в однокомнатной квартире, купленной в ипотеку. Зарплата мужа — 70 000 рублей, жена получает пособие по уходу за ребенком — 20 000 рублей. Дополнительно супруга взяла подработку, которая будет приносить около 10 000 рублей в месяц.
Допустим, сейчас март. Семья мечтает зимой уехать на месяц в Таиланд. Реально ли это?
Доходы семьи:
Валентин: 70 000 руб. /мес. ;
Алла: 20 000 руб. /мес. (декретные) + 10 000 руб. /мес. (подработка, удалённо);сумма: 100 000 руб. /мес.
Расходы семьи:
Ипотека: 20 000 руб. /мес. ;
На жизнь: 30 000 руб. /мес. ;
Ребёнок: 10 000 руб. /мес. ;сумма: 60 000 руб. /мес.
Остаётся: 40 000 руб. /мес.
Цель: зимний отпуск в Таиланде на 1 месяц для Валентина, Аллы и Саши.
Стоимость:
Билеты из Новосибирска в Таиланд по выгодному тарифу, купленные заранее — 50 000 руб. ;
Квартира в аренду — 30 000 руб. ;
Питание — 90 000 руб. ;
Расходы на транспорт — 12 000 руб. ;
Прочее — 18 000 руб. ;сумма: 200 000 руб.
Времени на накопление: девять месяцев (с апреля по декабрь включительно).
Самое простое, что приходит в голову — откладывать каждый месяц по 22 223 руб. «под подушку». При этом у семьи остаётся ещё 17 777 руб. на прочие, в том числе и экстренные, расходы или на долгосрочные инвестиции — например, для оплаты образования Саши, когда он вырастет, или формирования пенсионного капитала.
Сумму регулярного платежа можно уменьшить при помощи инвестиций. Облигации и другие инструменты фондового рынка не подходят — слишком короткий срок для накопления средств. Остаются банковские вклады. На момент написания статьи удалось подобрать вклады со следующими условиями:
Другой вариант — выделять всё те же 22 223 руб. в месяц из семейного бюджета для достижения цели, но вкладывать эти деньги в банк. К примеру, при вкладе на 9 месяцев с пополнением и ставке 6,1% в год в конце срока выплатят 205 054 руб. Прибавка вроде бы незначительная, но в данном случае 5000 рублей — это:
пять дней аренды квартиры в Таиланде (16,6% времени отпуска);
или почти два дня питания для всей семьи;
или около месяца (25 дней) аренды мопеда.
Конечно, Валентину придется отказаться от боулинга по пятницам, а его жене — научиться самой себе делать маникюр. Но месяц на море посреди зимы этого стоит!
Кейс № 2  Молодая московская семья с ежемесячным доходом 150 000 рублей и собственной однокомнатной квартирой в районе метро «Митино» мечтает поменять квартиру на более новую и просторную, расположенную в 10 минутах ходьбы от метро «Багратионовская». Детей и кредитов нет.
Цель: купить двухкомнатную квартиру в районе м. «Багратионовская»;
Стоимость: 12 млн руб.
Активы семьи: 1-комнатная квартира в районе м. «Митино» стоимостью 7,5 млн руб. ;
Доход семьи: 150 тыс. руб. в месяц.
Для переезда семье понадобится накопить 4,5 млн рублей, продать имеющуюся квартиру и купить новую.
Для накопления можно ежемесячно откладывать часть доходов семьи, однако процесс может растянуться надолго. Давайте подсчитаем:
Но есть другой вариант — продать имеющуюся квартиру уже сейчас и инвестировать полученные 7,5 млн руб. Жить при этом можно в съёмной двухкомнатной квартире у метро «Багратионовская», в которую семья, собственно, и хочет переехать в итоге. Это обойдется в 64 000 руб. в месяц (или 42,6% дохода семьи), зато инвестированные деньги при среднегодовом доходе в 15% через пять лет превратятся в 13 125 тыс. руб.
На эти деньги можно купить квартиру более высокого класса, чем планировалось изначально, а может, и вовсе загородный дом — вдруг через пять лет Ваши жизненные приоритеты поменяются?
Если Вы читаете статью внимательно, у Вас наверняка возник вопрос: почему именно 5 лет, ведь, если начать с 7,5 млн, для накопления 12 млн при среднегодовом доходе в 15% достаточно и четырёх лет? Ответ прост: доход в 15% на фондовом рынке можно получить только, если инвестировать в акции (не облигации), а делать это с горизонтом менее пяти лет я настоятельно не рекомендую.
Другой вариант: семья продаёт квартиру, вкладывает 7,5 млн, живёт в съёмной однокомнатной квартире у м. «Багратионовская» (38 000 руб. в месяц, 25% дохода семьи) и через пять лет получает 13 125 тысяч руб. Если при этом, не выходя за рамки 30% от дохода, регулярно инвестировать оставшиеся 7 тысяч, дополнительно к почти 13 млн по истечении пяти лет семья с высокой вероятностью получает 566 360 руб. А если, при прочих равных, снимать в сущности такую же 1-комнатную квартиру в районе м. «Митино» (33 000 руб. в месяц, 22% дохода семьи) и инвестировать 12 000 руб. в месяц, по окончании «пятилетки», получим дополнительно 970 903 руб. А это в сумме (13 125 000 + 970 903) уже более 14 млн рублей!
Кейс № 3  Супруги, каждому по 30 лет, доход — 130 000 рублей и 70 000 рублей. Есть личный автомобиль, собственное жильё, семья себе позволяет нечастые дорогие покупки, ежегодный отпуск в Турции. Семья мечтает прекратить работать в возрасте 50 лет, имея при этом доход не менее 50 000 руб. на двоих.
Цель: накопить сумму для дохода в 50 тыс. руб. /месяц на семью через 20 лет.
Доходы семьи: 200 000 руб. /мес.
Точно определить, сколько супруги проживут после выхода на пенсию, невозможно, поэтому расчет был сделан еще на 50 лет (до 100 лет). В этом случае необходимая сумма накоплений составляет 50 000 руб. х 12 мес. х 50 лет = 30 млн рублей.
Огромным преимуществом семьи является возраст супругов: раннее начало накоплений при среднегодовом инвестиционном доходе 15% с капитализацией позволит накопить нужную сумму, откладывая всего лишь по 24 404 руб. в месяц. Это 48,8% от будущей пенсии и всего лишь 12,2% от нынешних доходов семьи. Отдельно следует продумать варианты переезда в другой регион или страну, а также возможность развода.
Как видите, вариантов накоплений может быть масса, и все они зависят от конкретных целей и возможностей. Всё нужно просчитывать детально, взвешивать все «за» и «против», правильно подбирать инвестиционные инструменты. За составленным инвестиционным портфелем необходимо следить и, при необходимости, периодически его корректировать — всем этим и занимается инвестиционный консультант. Особенно важно, чтобы финансовый советник был независимым, а также имел опыт и соответствующую квалификацию.
Владимир Верещак, БудьтеБогаты.рф
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