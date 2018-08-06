Депутаты ЗСК в сентябре рассмотрят проект закона об ограничении этажности жилья на курортах Кубани

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в сентябре рассмотрят законопроект об ограничении высотности жилищного строительства на курортах. С таким предложением выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев на планерном совещании 6 августа, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Предлагаю внести в повестку сентябрьской сессии законопроект об ограничении жилого строительства по этажности в пределах 300 метрах от береговой линии», — сказал глава региона.

Он также отметил, что приоритет в жилищном строительстве, согласно проекту закона, будут отдавать комплексной застройке, предусматривающей возведение социальных объектов, создание зон отдых и благоустройство прилегающих территорий.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», поручение разработать законопроект, ограничивающий жилищное строительство в прибрежной зоне, глава региона дал на совещании в конце июля.

Ранее Кондратьев заявил о возможном введении запрета на жилищное строительство в курортных городах. По его словам, на курортах края уже возведено достаточно жилья, поэтому оставшиеся свободные от застройки территории следует выделять под инфраструктурные объекты.