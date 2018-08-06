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Депутаты ЗСК в сентябре рассмотрят проект закона об ограничении этажности жилья на курортах Кубани
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Депутаты ЗСК в сентябре рассмотрят проект закона об ограничении этажности жилья на курортах Кубани 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в сентябре рассмотрят законопроект об ограничении высотности жилищного строительства на курортах. С таким предложением выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев на планерном совещании 6 августа, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Предлагаю внести в повестку сентябрьской сессии законопроект об ограничении жилого строительства по этажности в пределах 300 метрах от береговой линии», — сказал глава региона.
Он также отметил, что приоритет в жилищном строительстве, согласно проекту закона, будут отдавать комплексной застройке, предусматривающей возведение социальных объектов, создание зон отдых и благоустройство прилегающих территорий.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», поручение разработать законопроект, ограничивающий жилищное строительство в прибрежной зоне, глава региона дал на совещании в конце июля.
Ранее Кондратьев заявил о возможном введении запрета на жилищное строительство в курортных городах. По его словам, на курортах края уже возведено достаточно жилья, поэтому оставшиеся свободные от застройки территории следует выделять под инфраструктурные объекты.
Позже первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко сообщил, что власти региона не станут законодательно ограничивать строительство жилых домов на курортах. Вместо этого, как отметил Алексеенко, рассматривался вопрос о введении преференций, которые позволят создать приоритет для строительства курортной инфраструктуры перед жилой недвижимостью.
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