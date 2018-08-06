762 квартиры для уникальных специалистов приобрели в Подмосковье по программе «Жилище»

За время действия госпрограммы «Жилище» в Подмосковье приобрели 762 квартиры для уникальных специалистов, кроме того, в 2018 году в регионе планируют приобрести 602 квартиры для детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«За период реализации государственной программы Московской области «Жилище» на территории Московской области было приобретено 762 квартиры уникальным специалистам, из них в 2017 году — 452 квартиры и в первом квартале 2018 года приобретено 54 квартиры врачам и одна квартира учителю, во втором квартале — 27 квартир врачам и четыре для учителей», — говорится в сообщении.

В 2017 году приобретено 769 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2018 году планируется приобрести 602 квартиры.

Как добавляется в сообщении, на основании исследования рынка жилья утверждены средняя рыночная и предельная стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Подмосковья на третий квартал 2018 года.

«Рыночная и предельная стоимости жилья применяются при реализации госпрограмм на приобретение жилья уникальным специалистам, детям-сиротам и переселенцам из аварийных жилых домов. Поэтому для максимально эффективного расходования бюджетных средств ежеквартально проводится работа по анализу рынка жилья по каждому муниципальному району и городскому округу», — отметила председатель комитета по ценам и тарифам Наталья Ушакова

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, применяемая в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилья уникальным специалистам, на III квартал 2018 года сложилась фактически на уровне второго квартала 2018 года. Разница рыночной стоимости на территории Московской области по-прежнему существенная и составляет от 29,723 тысячи рублей до 107,568 тысячи рублей за квадратный метр.

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области применяется в качестве предельной цены жилья, приобретаемого за счет средств бюджета Московской области, в том числе для детей-сирот и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных жилых домов. Стоимость 1 квадратного метра также сложилась на уровне второго квартала текущего года.