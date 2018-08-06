Ещё
Строительство новой школы в «Кошелев-проекте» обойдется в 212 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.21
+0.97 Золото
1211.16
+0.21 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Строительство новой школы в «Кошелев-проекте» обойдется в 212 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Начальная максимальная стоимость контракта — 212,5 млн рублей. Источники финансирования — бюджет Волжского района, областная и федеральная казна.
Срок действия контракта — до конца года.
Подрядчика должны определить 20 августа.
Волга Ньюс: последние новости
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей Налоговая притормозила продажу принадлежащего АвтоВАЗагрегату башкирского БелЗАНа Минобороны РФ не смогло взыскать с самарского завода "Авиакор" 1,5 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени92
Росстат обрадовал россиян47
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
Власти хотят денег от миллионов россиян845
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение