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Объем ввода жилья в Чувашии вырос в первом полугодии на 36,5%
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Объем ввода жилья в Чувашии вырос в первом полугодии на 36,5% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мой город Чебоксары
ТАСС, 8 августа. Объем введенного в эксплуатацию жилья в Чувашии за первое полугодие 2018 года составил более 215 тыс. кв. метров, что на 36,5% больше аналогичного показателя за шесть месяцев прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации главы республики.
"Всего было введено в эксплуатацию (в первом полугодии 2018 года) 215,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 136,5% к соответствующему периоду 2017 года", — отмечается в сообщении.
Выступая на расширенном заседании кабинета министров Чувашии, председатель регионального правительства Иван Моторин отметил, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 620 тыс. квадратных метров жилья. «Сегодня в структуре вводимого жилья преобладают многоквартирные дома», — привела его слова пресс-служба.
По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, в республике более 70 тыс. человек, которые нуждаются в жилье. «Нет ни одного муниципального образования, где отсутствуют очереди на улучшение жилья», — приводит его слова пресс-служба.
Как отмечается на сайте минстроя Чувашии, в 2017 году в республике было введено более 605 тыс. квадратных метров жилья.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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