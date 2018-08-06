Жилье в тени небоскреба

Компания «БФА-Девелопмент» построит в Лахте малоэтажный жилой комплекс. Инвестиции в проект могут составить до 10 млрд рублей.

Компания ООО «Коннунлахти Инвест», которая входит в ЗАО «БФА-Девелопмент», обратилась к властям с просьбой разрешить строительство малоэтажного жилья на земельном участке общей площадью 12,7 га на ул. Новой, 19, в Лахте. До сих пор на этой земле, по Генплану, можно было строить индивидуальные жилые дома.

Свое решение о смене назначения участка девелопер объясняет быстрым развитием территории вокруг «Лахта Центра». В этом месте строится не только сам небоскреб «Газпрома» , но и инфраструктура. В частности, планируется строительство новой дороги в створе Новой улицы, которая пройдет рядом с участком «БФА-Девелопмент». Социальную инфраструктуру застройщик обещает при этом взять на себя.

По оценке исполнительного директора СК «Ойкумена» Романа Мирошникова , если власти удовлетворят просьбу девелопера, на этом участке можно будет построить 70–90 тыс. кв. м малоэтажной недвижимости. И инвестиции в проект такого размера составят 5-6 млрд рублей.

Руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер считает иначе. По ее мнению, под жилую застройку можно будет отвести 40–50% участка и при строительстве зданий в три этажа там может появиться 150–190 тыс. кв. м жилья. (Инвестиции Екатерина Тейдер оценить не взялась, но по аналогии с оценкой Романа Мирошникова можно предположить, что вложения составят около 10 млрд рублей.) «Потенциал у данного земельного участка с учетом изменения зоны достаточно большой. Плюс локации — непосредственная близость „Лахта Центра“ и востребованность недвижимости для аренды и покупки. А минус — неудовлетворительное транспортное сообщение с городом. Пока транспортная сеть с нагрузкой не справляется», — считает Екатерина Тейдер.

«У локации «Лахта Центра» есть потенциал. Но выбирать жилье рядом с небоскребом будут в основном те, кто в нем работает», — замечает директор управления стратегического маркетинга Группы RBI Вера Серёжина

По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», объем рынка Приморского района оценивается в 1,4 млн кв. м жилья (32,2 тыс. квартир). В свободной продаже в районе находится 645,1 тыс. кв. м (15,6 тыс. квартир).

По итогам 2017 года, в Приморском районе было реализовано 482,3 тыс. кв. м (11,7 тыс. сделок). Район оказался лидером города по этому показателю. На его долю пришлось 17% продаж в городе. В этом году ситуация похожая. По итогам первого полугодия, в Приморском районе было продано 277,2 тыс. кв. м жилья (6,8 тыс. квартир). Это 13% от общих показателей продаж первичного жилья в городе.

Средняя цена предложения по району в классе «масс-маркет» составляет 100,1 тыс. рублей за 1 кв. м при стопроцентной оплате, что практически сопоставимо со средним показателем цены по городу в классе. В классе «бизнес» показатель средней цены составляет 186,6 тыс. рублей (на 14% выше среднего городского уровня)», — сообщила руководитель КЦ Ольга Трошева . За последние три года цены на жилье в районе «Лахта Центра» в среднем выросли на 15%. Но причины не в небоскребе, а в изменении курса валют и общей конъюнктуры рынка», — сообщила Ольга Трошева и добавила, что непосредственно в районе небоскреба жилая недвижимость не возводится. Однако поблизости к нему в продаже представлены объекты в Северо-Приморской части ( СПЧ ) — 13 тыс. кв. м (400 квартир) и в районе Юнтолово — 23,2 тыс. кв. м (600 квартир).

Рядом с «Лахта Центром» масштабного строительства нет — основные проекты находятся чуть восточнее. И преимущественно это жилье массового спроса. Для элитных проектов эта локация не подходит, несмотря на близость к Финскому заливу, наличие парков и развитую инфраструктуру, район заселён неоднородно. Ему не хватает приватности, которую так ценит элитная публика», — добавляют в «Группе ЛСР»

Справка

Малоэтажные комплексы в Петербурге и на пригородных территориях Ленобласти строят более 50 компаний. Общая площадь таких проектов — 720 тыс. кв. м (6% общего объема рынка агломерации). По данным «Петербургской Недвижимости», за 2017 год в Петербурге и окрестностях вышло в продажу 18 малоэтажных комплексов (без учета очередей) общей площадью 190 тыс. кв. м. Самые крупные дебюты последнего времени: EcoCity (холдинг RBI), «Новое Сертолово» («КВС»), «Неоклассика-2» («Красная стрела»).