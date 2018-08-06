Жилье в тени небоскреба 

Компания «БФА-Девелопмент» построит в Лахте малоэтажный жилой комплекс. Инвестиции в проект могут составить до 10 млрд рублей.
Компания ООО «Коннунлахти Инвест», которая входит в ЗАО «БФА-Девелопмент», обратилась к властям с просьбой разрешить строительство малоэтажного жилья на земельном участке общей площадью 12,7 га на ул. Новой, 19, в Лахте. До сих пор на этой земле, по Генплану, можно было строить индивидуальные жилые дома.
Свое решение о смене назначения участка девелопер объясняет быстрым развитием территории вокруг «Лахта Центра». В этом месте строится не только сам небоскреб «Газпрома», но и инфраструктура. В частности, планируется строительство новой дороги в створе Новой улицы, которая пройдет рядом с участком «БФА-Девелопмент». Социальную инфраструктуру застройщик обещает при этом взять на себя.
По оценке исполнительного директора СК «Ойкумена» Романа Мирошникова, если власти удовлетворят просьбу девелопера, на этом участке можно будет построить 70–90 тыс. кв. м малоэтажной недвижимости. И инвестиции в проект такого размера составят 5-6 млрд рублей.
Руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер считает иначе. По ее мнению, под жилую застройку можно будет отвести 40–50% участка и при строительстве зданий в три этажа там может появиться 150–190 тыс. кв. м жилья. (Инвестиции Екатерина Тейдер оценить не взялась, но по аналогии с оценкой Романа Мирошникова можно предположить, что вложения составят около 10 млрд рублей.) «Потенциал у данного земельного участка с учетом изменения зоны достаточно большой. Плюс локации — непосредственная близость „Лахта Центра“ и востребованность недвижимости для аренды и покупки. А минус — неудовлетворительное транспортное сообщение с городом. Пока транспортная сеть с нагрузкой не справляется», — считает Екатерина Тейдер.
«У локации «Лахта Центра» есть потенциал. Но выбирать жилье рядом с небоскребом будут в основном те, кто в нем работает», — замечает директор управления стратегического маркетинга Группы RBI Вера Серёжина.
По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», объем рынка Приморского района оценивается в 1,4 млн кв. м жилья (32,2 тыс. квартир). В свободной продаже в районе находится 645,1 тыс. кв. м (15,6 тыс. квартир).
По итогам 2017 года, в Приморском районе было реализовано 482,3 тыс. кв. м (11,7 тыс. сделок). Район оказался лидером города по этому показателю. На его долю пришлось 17% продаж в городе. В этом году ситуация похожая. По итогам первого полугодия, в Приморском районе было продано 277,2 тыс. кв. м жилья (6,8 тыс. квартир). Это 13% от общих показателей продаж первичного жилья в городе.
Средняя цена предложения по району в классе «масс-маркет» составляет 100,1 тыс. рублей за 1 кв. м при стопроцентной оплате, что практически сопоставимо со средним показателем цены по городу в классе. В классе «бизнес» показатель средней цены составляет 186,6 тыс. рублей (на 14% выше среднего городского уровня)», — сообщила руководитель КЦ Ольга Трошева. За последние три года цены на жилье в районе «Лахта Центра» в среднем выросли на 15%. Но причины не в небоскребе, а в изменении курса валют и общей конъюнктуры рынка», — сообщила Ольга Трошева и добавила, что непосредственно в районе небоскреба жилая недвижимость не возводится. Однако поблизости к нему в продаже представлены объекты в Северо-Приморской части (СПЧ) — 13 тыс. кв. м (400 квартир) и в районе Юнтолово — 23,2 тыс. кв. м (600 квартир).
Рядом с «Лахта Центром» масштабного строительства нет — основные проекты находятся чуть восточнее. И преимущественно это жилье массового спроса. Для элитных проектов эта локация не подходит, несмотря на близость к Финскому заливу, наличие парков и развитую инфраструктуру, район заселён неоднородно. Ему не хватает приватности, которую так ценит элитная публика», — добавляют в «Группе ЛСР».
Справка
Малоэтажные комплексы в Петербурге и на пригородных территориях Ленобласти строят более 50 компаний. Общая площадь таких проектов — 720 тыс. кв. м (6% общего объема рынка агломерации). По данным «Петербургской Недвижимости», за 2017 год в Петербурге и окрестностях вышло в продажу 18 малоэтажных комплексов (без учета очередей) общей площадью 190 тыс. кв. м. Самые крупные дебюты последнего времени: EcoCity (холдинг RBI), «Новое Сертолово» («КВС»), «Неоклассика-2» («Красная стрела»).