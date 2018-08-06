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В Текстильщиках подросли цены на недвижимость
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В Текстильщиках подросли цены на недвижимость 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Жилая недвижимость в Рязанском районе за июль незначительно подорожала. По оценке сотрудников одного из ведущих агентств недвижимости Москвы, цены на квартиры выросли на 2,3 процента.
— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе Текстильщики составляет 150 455 рублей. Это на 2,3 процента выше, чем в июне, — подытожил источник.
Напомним, что в рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Текстильщики занимают 50 место из 86 возможных. В ЮВАО самая «бюджетная» недвижимость продается в районе Выхино-Жулебино. Там за «квадрат» предстоит отдать 115 596 рублей. (ео)
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