В Текстильщиках подросли цены на недвижимость

Жилая недвижимость в Рязанском районе за июль незначительно подорожала. По оценке сотрудников одного из ведущих агентств недвижимости Москвы, цены на квартиры выросли на 2,3 процента.

— Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в районе Текстильщики составляет 150 455 рублей. Это на 2,3 процента выше, чем в июне, — подытожил источник.

Напомним, что в рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Текстильщики занимают 50 место из 86 возможных. В ЮВАО самая «бюджетная» недвижимость продается в районе Выхино-Жулебино. Там за «квадрат» предстоит отдать 115 596 рублей. (ео)