Цены на бензин в июле снизились на 0,2%

Розничные цены на бензин в июле снизились на 0,2% по сравнению с июнем, сообщает Росстат «Цены на бензин автомобильный снизились на 0,2%», — говорится в сообщении. В годовом выражении показатель вырос на 11,8%.