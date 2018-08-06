Дом для молодых очередников

Бюджет Петербурга вложит 500 млн рублей в реконструкцию старого дома-памятника на Серпуховской улице под жилье для молодых семей. Рассчитывать на квартиру там смогут «ячейки общества», которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, и где хотя бы один супруг не старше 35 лет.

Бывший дом Целибеева на Серпуховской ул., 2, в Адмиралтейском районе Петербурга реконструируют и отдадут очередникам. Заказчиком проекта выступает учрежденное городом АО «Центр доступного жилья», которое является оператором программы «Молодежи — доступное жилье».

Здание, которое будут реконструировать, построено в 1907 году. В начале XX века в нем работали первые в России женские политехнические курсы. Оно представляет собой 5-этажный многоквартирный жилой дом общей площадью 7,1 тыс. кв. м. Дом расположен на земельном участке площадью 0,25 га. Несколько лет назад его расселили из-за аварийности: здесь ни разу не было капремонта, фундамент и стены остро нуждаются в укреплении, нужно также заменить старые деревянные балки и перекрытия. Проект реконструкции разработан компанией «ЭверестСтрой». Он включает в себя реставрацию не только фасадов, но и сохранившихся деталей интерьера — каминов, кованых ограждений лестницы и других элементов.

После реконструкции в доме будет 90 отдельных квартир, которые отдадут участникам программы «Молодежи — доступное жилье». Сейчас в Петербурге в этой программе участвуют около 17 тыс. семей. В прошлом году квартиры по ней получили 700 очередников.

На прошлой неделе был объявлен конкурс на подряд в этом проекте. Общие расходы на реконструкцию составят 500 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

«Этого бюджета, думаю, хватит. Сумма позволяет качественно провести капитальный ремонт здания без особых излишеств. Другой вопрос: а есть ли смысл приспосабливать историческое здание под жилье для молодежи? Зачем молодым все эти камины, эта атмосферность? Лично для меня вопрос остается открытым», — говорит коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко.

«Выделенная сумма — чуть больше 70 тыс. рублей на 1 кв. м — немалая. Но, как показывает практика, такие объекты — это «черный ящик» в контексте реальных затрат на реконструкцию и благоустройство территории. И реальная стоимость этих работ может достигать 100–120 тыс. рублей на 1 кв. м. Если расчет не был сделан после самого тщательного технического анализа здания, стоимость реконструкции может возрасти до 700 млн рублей», — предупреждает директор центра развития недвижимости NAI Becar Ольга Шарыгина

По ее оценке, стоимость жилья в новом доме может варьироваться от 120 до 220 тыс. рублей за 1 кв. м. Цена тоже будет зависеть от уровня реконструкции. Гендиректор АН «Метры» Андрей Вересов считает, что цена будет ниже: «Стоимость жилья в окружающих домах колеблется от 110 тыс. до 150 тыс. рублей за 1 кв. м», — говорит он.

Кстати

На что могут рассчитывать участники программы «Молодежи — доступное жилье:

— получение социальной выплаты из городского бюджета в размере 40% от расчетной стоимости жилого помещения и дополнительно по 5% на каждого имеющегося в семье ребенка. Ее можно использовать как первый взнос по ипотеке или с ее помощью погасить часть кредита;

— целевой жилищный заем на беспроцентной основе сроком на 10 лет;

— приобретение жилья по льготной цене и на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 10 лет.