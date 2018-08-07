РЖД увеличили программу размещения облигаций до 350 млрд рублей

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». РЖД увеличили объем программы размещения облигаций до 350 млрд руб. со 150 млрд руб. для финансирования долгосрочной программы развития (ДПР) компании до 2025 г., следует из сообщения компании и слов ее представителя.

Совет директоров РЖД осенью 2016 г. утверждал программу облигаций на сумму до 150 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. РЖД во вторник опубликовали сообщение об изменениях в программу биржевых облигаций и их проспект. Речь идет программе биржевых облигаций серии 001Р.

"Биржевые облигации… общей номинальной стоимостью всех выпусков…, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 350 миллиардов рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте", — сообщила РЖД во вторник.

Максимальный срок обращения бумаг — до 40 лет. Программа была заявлена как «бессрочная». Представитель РЖД уточнял тогда РИА Новости , что программа рамочная, и облигации будут размещаться по мере необходимости.

Представитель РЖД во вторник в беседе с РИА «Новости» напомнил, что совет директоров на одном из заседаний в 2018 г. одобрил увеличение объема действующей программы заимствований на долгосрочную программу развития (ДПР). Детали решения тогда не сообщались. Собеседник агентства во вторник уточнил, что увеличение программы бондов до 350 млрд руб. как раз и есть указанные изменения.

ДПР РЖД до 2025 г. предусматривает объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру около 10 трлн руб., из них более 7 трлн руб. вложит сама компания, остальное должны составить средства частных инвесторов.