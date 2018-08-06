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В 2018 году более 700 воронежских семей смогут улучшить жилищные условия
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В 2018 году более 700 воронежских семей смогут улучшить жилищные условия 

Вести Воронеж 9 часов назад
Фото: Вести Воронеж
На «Обеспечение жильём молодых семей» выделили почти 385 млн рублей. Тем, кто думает над покупкой «долёвки» стоит поторопиться. Уже в следующем году квадратный метр такого жилья подорожает в регионе на 6-8%. Это подтвердили на пресс-конференции чиновники департамента строительства Воронежской области. Всему виной изменения в законе о долевом участии. По новым правилам, деньги дольщиков будут поступать на специальный счёт в банке и, только после завершения всех работ, их получит застройщик. Таким образом, компании больше не смогут перекидывать деньги с одних объектов на другие. Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года.
Однако застройщики уже торопятся — этой весной чиновники зафиксировали настоящий бум выдачи разрешений на строительство. Компании стараются начать как можно больше объектов по старым правилам, после чего, по прогнозам, «долёвок» станет меньше и они неизбежно подорожают. — Если мы с вами посмотрим статистику, то у нас падение стоимости квадратного метра произошло с 2014 года более чем на 10%. Как раз за счёт кризиса. То есть, всё равно цена квадратного метра будет ниже, чем она была в 2013 году, — отметил начальник отдела департамента строительной политики Воронежской области Илья Климов. В нынешнем году в регионе масштабно реализуют программу «Обеспечение жильём молодых семей». На это из бюджетов разных уровней выделили почти 385 млн рублей. Это в три раза больше, чем за предыдущий период. С помощью таких мер господдержки жилищные условия планируют улучшить более 700 молодых семей. В нескольких районах области и вовсе закроют очередь.
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