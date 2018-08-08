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Около 312 млн рублей направят на поддержку донских сельхозпроизводителей
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Около 312 млн рублей направят на поддержку донских сельхозпроизводителей 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 312 млн рублей направят из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводителей Ростовской области.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, средства выделяются региону в виде субсидии для приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
Всего на предоставление субсидий субъектам РФ для оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства выделяется 5 млрд рублей.
Средства распределены между 79 регионами, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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