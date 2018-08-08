Около 312 млн рублей направят на поддержку донских сельхозпроизводителей 

Около 312 млн рублей направят из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводителей Ростовской области.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, средства выделяются региону в виде субсидии для приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
Всего на предоставление субсидий субъектам РФ для оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства выделяется 5 млрд рублей.
Средства распределены между 79 регионами, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.