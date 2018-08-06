Ещё
Свыше 15 млн рублей направят на решение вопросов ЖКХ в муниципалитетах Дона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Свыше 15 млн рублей направят на решение вопросов ЖКХ в муниципалитетах Дона 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Свыше 15 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на решение вопросов ЖКХ в муниципалитетах.
Согласно информации из официальных источников, более 7 млн рублей предусмотрено на закупку около 2000 погонных метров стальных труб и более 10 видов запорных элементов оборудования для замены аварийных участков сетей теплоснабжения в Каменске-Шахтинском.
Свыше 5,5 млн рублей пойдет на приобретение комбинированной дорожной машины для Заветинского района.
Около 2,2 млн рублей направят закупку двух газовых котлов и комплектов необходимого оснащения для котельных социальных учреждений и жилых домов Вешенского и Калининского сельских поселений Шолоховского района.
АиФ Ростов: последние новости
Около 86 млн рублей выделят Каменску-Шахтинскому Два детсада намерены достроить до конца года в Таганроге Около 1000 детей-сирот получили жилье на Дону с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени99
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение