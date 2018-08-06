Свыше 15 млн рублей направят на решение вопросов ЖКХ в муниципалитетах Дона

Свыше 15 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на решение вопросов ЖКХ в муниципалитетах.

Согласно информации из официальных источников, более 7 млн рублей предусмотрено на закупку около 2000 погонных метров стальных труб и более 10 видов запорных элементов оборудования для замены аварийных участков сетей теплоснабжения в Каменске-Шахтинском.

Свыше 5,5 млн рублей пойдет на приобретение комбинированной дорожной машины для Заветинского района.

Около 2,2 млн рублей направят закупку двух газовых котлов и комплектов необходимого оснащения для котельных социальных учреждений и жилых домов Вешенского и Калининского сельских поселений Шолоховского района.