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Дивидендный сезон: что ждет рубль после выплат акционерам
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Дивидендный сезон: что ждет рубль после выплат акционерам 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
Сезон выплаты годовых дивидендов за 2017 г. почти завершен. В целом, он пока не оказал существенного влияния на курс рубля и процентные ставки, хотя временами и давал некоторую поддержку рублю. В августе, по нашим оценкам, курс рубля подвергнется давлению в связи с повышенным спросом на иностранную валюту. Причиной станет большой объем обратной конвертации полученных дивидендов в доллары, а также влияние интервенций Минфина. Ближе к середине августа доллар укрепится к рублю.
Идут на рекорд
С июня, когда начался сезон годовых дивидендных выплат за 2017г., примерно 50 крупнейших эмитентов анонсировали дивиденды на общую сумму 1,4 трлн. рублей. На данный момент они уже выплатили акционерам 1 трлн. рублей, то есть немногим более 70% совокупного объема. Из уже выплаченных дивидендов на сумму 1 трлн. рублей на долю экспортеров приходится чуть менее 580 млрд рублей — чтобы профинансировать эти выплаты им пришлось в июне и июле продать иностранной валюты на общую сумму около $5 млрд Тем самым, по итогам годовых выплат, доля экспортеров составила 60% против 65% годом ранее. И это рекордно низкий уровень за всю историю годовых выплат.
Годовые дивидендные выплаты, в млн рублей:
Источник: данные компаний, Sistema Capital
Для валютного рынка продажа валюты на $5 млрд под дивиденды не составляет очень большую сумму, если учитывать общий объем сделок по паре USD/RUB на местном рынке ($70—75 млрд в месяц). То есть влияние этих выплат на обменный курс легко может быть нивелировано валютными интервенциями Минфина, который в период дивидендных выплат покупал иностранной валюты на сумму чуть менее $6 млрд в месяц.
Впрочем, нельзя полностью игнорировать позитивное влияние дивидендного сезона на обменный курс. В начале июля рубль пользовался сравнительно высоким спросом (за месяц были выплачены дивиденды на общую сумму почти в 500 млрд рублей). Дополнительным фактором поддержки для рубля в конце июля стали крупные налоговые выплаты свыше 1,400 млрд рублей благодаря высоким выплатам по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Впрочем, повышенная волатильность на нефтяном рынке и общемировая тенденция к укреплению доллара оказали давление на российскую валюту, нивелировав позитивные последствия дивидендного сезона, поэтому пока совокупный эффект можно считать нейтральным.
Чего ждать
В августе курс рубля к доллару может оказаться под давлением, несмотря на благоприятные фундаментальные показатели. В этом месяце предстоят дивидендные выплаты за 2017 г. со стороны всего девяти компаний, среди которых преобладают экспортеры. Совокупный объем предстоящих выплат довольно значителен — более 340 млрд рублей (Газпрому предстоит распределить среди акционеров 190 млрд рублей, Норильскому Никелю — 96 млрд рублей, Сургутнефтегазу — 34 млрд рублей и т.д). Соответственно, мы ожидаем, что предложение иностранной валюты на рынке составит менее $2 млрд Впрочем, на этом дивидендный сезон не закончится — завершится лишь его первый этап, то есть выплата рублевых дивидендов локальным акционерам.
Крупнейшие дивидендные выплаты нерезидентам в долларах США, $ млн:
Источник: данные компаний, Sistema Capital
Впоследствии, с конца июля по середину августа следует ожидать обратной конвертации дивидендов (держателями депозитарных расписок и другими иностранными инвесторами) в иностранную валюту на общую сумму $4-5 млрд Это приблизительно половина предположительного совокупного объема иностранной валюты, которая ожидалось от конвертации рублей в доллары с июня по август. Следовательно, общий объем иностранной валюты, приобретенной в течение всего дивидендного сезона (то есть с учетом августовского спроса), может достичь почти $10 млрд — это приблизительно 14% среднего месячного объема торгов и половина приходится на конец июля-август.
Налоговые выплаты в августе традиционно меньше, чем в июне и июле, в среднем на 30%. Соответственно, если рублю не окажет поддержку нефтяной рынок, пара USD/RUB может снова вырасти до 63,9 рублей за доллар. Третий квартал (особенно август) — это традиционно один из самых неблагоприятных периодов для курса рубля, что обусловлено сезонным ослаблением счета текущих операций, однако в 2018 г. негативный эффект, вероятнее всего, будет нивелирован сравнительно высокими ценами на нефть и небольшим объемом выплат по внешнему долгу (который упал до исторического минимума). Баланс краткосрочной ликвидностью выглядит стабильным, а Банк России взял курс на дедолларизацию системы и ужесточает нормативы регулирования банковских пассивов. При этом отметим, что в июле рубль котировался хуже большинства валют развивающихся рынков, которые заметно подорожали относительно доллара (сильнее всего прибавили в цене мексиканский песо — на 9%, южноафриканский ранд — на 5,6%, а бразильский реал — на 3%, которые ранее, с начала года по конец июня, были сильно перепроданы против доллара).
Самая высокая дивидендная доходность на глобальных рынках за 2017г, %:
Источник: Bloomberg, Sistema Capital
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