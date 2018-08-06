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«Тинькофф банк» запустил кредиты для малого и среднего бизнеса
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«Тинькофф банк» запустил кредиты для малого и среднего бизнеса 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В целом банк предложил три вида кредитов, которые будут доступны после открытия расчетного счета в «Тинькофф банке» (этим занимается сервис «Тинькофф бизнес»):
Кредит на любые цели банк будет выдавать на сумму до 1 млн рублей сроком до трех лет, ставка составит от 12% годовых. Такой кредит можно получить без поручителей и залогов.
Беспроцентный овердрафт кредитная организация предоставит на сумму до 300 тысяч рублей сроком до 15 дней. Услуга бесплатна, если клиент успеет погасить задолженность в течение того же дня, если не успеет — спишется от 490 рублей. Перед подключением клиенты должны использовать счет в «Тинькофф Банке не менее трех месяцев, либо загрузить историю операций из других банков. Деньги будут поступать на счет ИП или ООО автоматически при недостаточности средств.
Оборотные кредиты суммой до 500 тысяч рублей на срок до шести месяцев банк будет выдавать по ставке от 1% в месяц. Условия получения аналогичны овердрафту, заявка будет рассматриваться в течение одного дня. Кредит можно получить без поручителей и залогов.
Запуск кредитов для бизнеса в „Тинькофф банке“ назвали „логичным продолжением“ развития собственной экосистемы финансовых услуг.
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