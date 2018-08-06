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Завершено строительство последнего долгостроя «СУ-155» в подмосковном Одинцово
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Завершено строительство последнего долгостроя «СУ-155» в подмосковном Одинцово 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
В нем получат квартиры 131 дольщик, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Дому выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.
«Завершено строительство последнего из восьми домов на территории Одинцово, стройка которых была остановлена в связи с банкротством ГК «СУ-155»», — отметил глава Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, слова которого приводятся в сообщении.
В ведомстве уточнили, что площадь 27-этажного корпуса 4 составляет 13354 квадратных метра. Дом рассчитан на 156 квартир, жилой площадью 9410 квадратных метров. Завершение строительство финансировал банк «Российский капитал».
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