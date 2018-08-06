«Майская» комиссия

В Санкт-Петербурге предлагается создать комиссию по выполнению «майского указа» президента в сфере строительства жилья. Она должна будет заняться вопросом увеличения ввода на местном уровне.

Напомним, «майский указ» главы государства Владимира Путина предполагает рост объемов сдачи жилья в России к 2024 году в рамках соответствующего нацпроекта в полтора раза — до 120 млн кв. м в год. По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, для достижения целевого показателя перед городом стоит задача обеспечить рост годового ввода до уровня 4,5 млн кв. м.

Инициативу создания комиссии по мониторингу ситуации и достижению целевых показателей города при реализации нацпроекта в ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания Рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» озвучил Дмитрий Панов , председатель петербургского отделения «Деловой России» , генеральный директор ГК «Доверие».

Рабочая группа обратится к губернатору города Георгию Полтавченко с предложением создать такую комиссию. Главной задачей нового органа должна стать выработка консолидированной позиции города по путям решения поставленной президентом задачи по значительному увеличению объемов ввода жилья. «Думаю, это должна быть комиссия при губернаторе — с участием представителей профильных органов власти, девелоперского бизнеса, финансовых организаций и сетевых структур», — отметил Дмитрий Панов.

По его мнению, без объединения усилий всех заинтересованных сторон невозможно обеспечить эффективную работу в этой сфере. Дмитрий Панов сообщил также, что рабочая группа в рамках своих возможностей будет работать и в этом направлении. «На ближайшую перспективу мы ставим себе задачу подготовить предложения от Петербурга с детальным описанием инструментов, которые позволят региону достичь поставленных президентом целей. К обсуждению приглашены представители профильных ведомств городского правительства, банковского сектора и девелоперского сообщества. Необходимо, чтобы участники отрасли более активно предлагали инициативы и подкрепляли их конкретными способами реализации», — подчеркнул он.