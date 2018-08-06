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«Сбербанк страхование»: около 15% жилья в РФ в настоящее время застраховано
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«Сбербанк страхование»: около 15% жилья в РФ в настоящее время застраховано 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости/Прайм. Около 15% жилья застраховано в настоящее время в России, и у страхования жилья есть огромный потенциал для роста, считает управляющий директор страховой компании «Сбербанк страхование» Александр Блайвас.
"В России страхованием охвачено около 15% жилья, потенциал для роста огромный", — приводятся слова Блайваса в сообщении пресс-службы «Сбербанк страхования».
По словам Блайваса, «Сбербанк страхование» планирует расширить страховой горизонт по жилью, в том числе и за счет работы в рамках закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа текущего года.
Как поясняется в сообщении, согласно этому закону программы страхования жилья будут разрабатывать и утверждать регионы. Часть выплат по утрате или повреждению имущества регион берет на себя. Если это ЧС большого масштаба, то добавляет федеральный бюджет. Для граждан участие в этих программах будет добровольным. Однако те, кто застраховал жилье, в случае ЧС смогут претендовать как на компенсацию от страховой компании, так и на финансовую помощь государства.
Ущерб будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, то будет возможность выбора: получить помощь деньгами или жильем. Если жильем, то в этом случае выплата по страховке не положена, она будет перечислена в бюджет региона. Те, кто не застраховал жилье, смогут рассчитывать только на помощь государства.
Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет определять правительство. При этом регионы смогут самостоятельно определять страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы. В соответствии с законом, Банк России будет вправе устанавливать тарифы по минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС.
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