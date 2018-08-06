Доходы бюджета Ставропольского края увеличились до 58,7 млрд рублей

Рост поступлений в бюджет обсудили на еженедельном совещании в правительстве СК. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

Глава краевого финансового ведомства Лариса Калиниченко отметила, что доходы краевого бюджета, включая поступления из федеральной казны, за семь месяцев этого года составили 58,7 миллиарда рублей. План по собственным доходам региональной казны выполнен почти на 105%.

Кроме того, выросли и показатели налоговых доходов.

«Рост поступлений, в основном, обеспечен за счет средств от налога, взимаемого с применением упрощённой схемы налогообложения, налога на имущество организаций, доходов от использования имущества, налога на доходы физических лиц», — говорится в сообщении.

В своем выступлении министр финансов также сообщила о том, что расходы региона по превысили 50 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.

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