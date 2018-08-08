ВТБ предлагает кредиты по льготной программе

Заемные средства предоставляются на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности российских производителей по ставке до 5%. Максимальный срок сделок составляет пять лет.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает среднему и малому бизнесу одни из самых привлекательных на рынке условий сотрудничества, а участие нашего банка в большом количестве государственных программ открывает дополнительные возможности получения льготной ставки кредитования. Постановление 163 позволяет предприятиям воспользоваться низкой ставкой и стимулирует реализацию произведенной в России промышленной техники».

В ходе пилотного запуска программы ВТБ уже заключил первые сделки на общую сумму более 125 млн рублей. Например, льготные заемные ресурсы получили предприятия из разных регионов России: ООО «Агро-смета» в Ставрополе — 2,4 млн рублей на пять лет на приобретение новой сельскохозяйственной техники российского производства, ООО «ИмперияМОКС» в Кемерове — 19,4 млн рублей на три года на приобретение нового отечественного хлебопекарного оборудования, ИП Воронин И. К. в Омске — 89,1 млн рублей на пять лет на приобретение 25 единиц дорожно-строительной техники российского производства и другие заемщики.