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ВТБ предлагает кредиты по льготной программе
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ВТБ предлагает кредиты по льготной программе 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Банк ВТБ предлагает корпоративным клиентам воспользоваться новой программой льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством промышленности и торговли РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163 (Постановление 163).
Заемные средства предоставляются на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности российских производителей по ставке до 5%. Максимальный срок сделок составляет пять лет.
Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает среднему и малому бизнесу одни из самых привлекательных на рынке условий сотрудничества, а участие нашего банка в большом количестве государственных программ открывает дополнительные возможности получения льготной ставки кредитования. Постановление 163 позволяет предприятиям воспользоваться низкой ставкой и стимулирует реализацию произведенной в России промышленной техники».
В ходе пилотного запуска программы ВТБ уже заключил первые сделки на общую сумму более 125 млн рублей. Например, льготные заемные ресурсы получили предприятия из разных регионов России: ООО «Агро-смета» в Ставрополе — 2,4 млн рублей на пять лет на приобретение новой сельскохозяйственной техники российского производства, ООО «ИмперияМОКС» в Кемерове — 19,4 млн рублей на три года на приобретение нового отечественного хлебопекарного оборудования, ИП Воронин И. К. в Омске — 89,1 млн рублей на пять лет на приобретение 25 единиц дорожно-строительной техники российского производства и другие заемщики.
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