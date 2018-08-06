Завершено строительство последнего долгостроя СУ-155 в Одинцово

rightПо данным пресс-службы, заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано 27-этажному жилому дому. «Завершено строительство последнего из восьми домов на территории Одинцово, стройка которых была остановлена в связи с банкротством ГК „СУ-155“, — говорится в релизе.