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Завершено строительство последнего долгостроя СУ-155 в Одинцово
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Завершено строительство последнего долгостроя СУ-155 в Одинцово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Строительство последнего из восьми домов СУ-155 в подмосковном Одинцово завершено, сообщает региональное управление государственного строительного надзора со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.
rightПо данным пресс-службы, заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано 27-этажному жилому дому. «Завершено строительство последнего из восьми домов на территории Одинцово, стройка которых была остановлена в связи с банкротством ГК „СУ-155“, — говорится в релизе.
Арбитражный суд Московской области в марте 2016 года ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении головной структуры группы — АО „Строительное управление № 155“. В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк „Российский капитал“: под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.
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