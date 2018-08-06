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Илья Климов: «Обманутых дольщиков в Воронежской области нет»
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Илья Климов: «Обманутых дольщиков в Воронежской области нет» 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
На пресс-конференции в Доме журналистов в понедельник, 6 августа, чиновники рассказали о строительстве жилья в регионе и затронули проблему обманутых дольщиков.
По словам начальника отдела департамента строительной политики Воронежской области Ильи Климова, сейчас в стадии строительства находятся 134 многоквартирных дома, проблемных объектов среди них нет.
«В области действует около 11 тысяч договоров долевого участия в строительстве, что помогло привлечь порядка 18 млрд рублей, — рассказал Илья Климов. — Долевое строительство для воронежцев — один из основных способов приобретения жилья. На сегодняшний день обманутых дольщиков в регионе нет. Все воронежцы, которые находились в реестре обманутых дольщиков, получили квартиры с участием департамента строительной политики. Тем не менее, в целом по стране достаточно много проблемных объектов — прежде всего, в Москве, Московской области, Краснодарском крае. Поэтому Минстрой РФ выступил с инициативой об изменении правил игры на рынке долевого строительства. По новым правилам привлечение денежных средств дольщиков в строительстве домов возможно только с использованием специального механизма — эскроу-счетов, то есть через уполномоченный банк. Теперь денежные средства будут вноситься не застройщику, а на спецсчет. Вклады будут застрахованы. И только после завершения строительства деньги будут перечислены банком застройщику. Вместе с тем, чтобы не останавливать финансирование строительства, застройщики смогут привлекать льготное кредитование — то есть проценты по кредитам не 14-16%, а 6-8%».
Также, по словам чиновников, за строительными компаниями ведется контроль. Если застройщик нарушает сроки, выбивается из графика, власти разбираются в проблеме и думают, как помочь.
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