Порт Тольятти закупит две баржи грузоподъемностью по 2,5 ты. тонн

Сообщается, что баржи будут приобретены во втором полугодии за счет кредитных ресурсов.

Также совет директоров утвердил итоги производственно-финансовой деятельности ОАО «Порт Тольятти» за первое полугодие 2018 года. В качестве положительного факта отмечено снижение среднесписочной численности на 19 человек.

В то же время отмечаются снижение производственных показателей по переработке грузов на 16,6% или 210,5 тыс. т; по перевозке грузов на 12,3% или 62,3 тыс. т; по перевозке и пассажиров на 1,7% или 1,4 тыс. пассажиров, снижение доходов на 17,8% или 32,2 млн руб. ; рост расходов на 2,5% или на 5,2 млн руб. и снижение производительности труда на 15,4%.