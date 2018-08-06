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Порт Тольятти закупит две баржи грузоподъемностью по 2,5 ты. тонн
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Порт Тольятти закупит две баржи грузоподъемностью по 2,5 ты. тонн 

Волга Ньюс 53 минуты назад
Сообщается, что баржи будут приобретены во втором полугодии за счет кредитных ресурсов.
Также совет директоров утвердил итоги производственно-финансовой деятельности ОАО «Порт Тольятти» за первое полугодие 2018 года. В качестве положительного факта отмечено снижение среднесписочной численности на 19 человек.
В то же время отмечаются снижение производственных показателей по переработке грузов на 16,6% или 210,5 тыс. т; по перевозке грузов на 12,3% или 62,3 тыс. т; по перевозке и пассажиров на 1,7% или 1,4 тыс. пассажиров, снижение доходов на 17,8% или 32,2 млн руб. ; рост расходов на 2,5% или на 5,2 млн руб. и снижение производительности труда на 15,4%.
Также совет директоров предприятия одобрил заключение сделки с ПАО «КуйбышевАзот» в размере 210,5 млн руб., сделки с ООО «Тольяттихиминвест» в размере до 15 млн руб. и сделки с ЗАО «Терминал Тольятти» в размере до 80 млн рублей.
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