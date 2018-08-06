Льготников по имущественным налогам стало больше

Гарант подписал пакет поправок в НК РФ относительно порядка расчетов граждан по имущественным налогам:

с нового года налоговикам запрещено пересчитывать не в пользу россиян суммы налога на землю, имущество и транспорт за прошедшие более трех лет назад периоды;

с налогового периода 2019 изменение характеристик объекта, сказавшееся на его кадастровой стоимости, будет влиять на размер налога, начиная со дня внесения корректирующих сведений в ЕГРН, раньше — со следующего года;

кадастровую стоимость, установленную в процессе оспаривания, пересмотра или исправления ошибки в ЕГРН будут учитывать при расчете налога начиная с даты применения изменяемой кадастровой стоимости;

с 01.01.2015 налоговые льготы обеспечены детям-инвалидам;

с 01.01.2017 налоговые льготы распространены на части жилых домов и квартир, гаражи в торговых и офисных объектах;

начиная с 01.01.2017, налог на имущество, рассчитанный по кадастру, не может быть выше уплаченного за предыдущий год больше чем на 10 процентов, если причиной такого роста стало изменение порядка определения налоговой базы.