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Ценные бумаги снизят ипотеку
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Ценные бумаги снизят ипотеку 

ФБА «Экономика сегодня» 42 минуты назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Развитие рынка ценных ипотечных бумаг необходимо и потребителям, и экономике. Должна вестись просветительская работа, а ЦБ должен предоставлять «железные» гарантии. Об этом сказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.
Необходимо и дальше снижать ставки по ипотечным кредитам, и прилагать усилия для развития рынка ипотечных ценных бумаг. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг — здесь, понятно, что одну из ведущих ролей должен играть Банк России", — отметил глава кабмина на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В рамках заседания шло обсуждение нацпроекта «Жилье и городская среда». «Нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 млн семей улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на новую модель финансирования жилищного строительства», — напомнил Медведев, отметив, что законодательная база под эти задачи создана.
Три фактора
Конечно, ипотечные ценные бумаги — тот инструмент, который позволит оживить сам рынок ипотечного кредитования и поможет людям найти удобный для себя способ решения жилищной проблемы, говорит Михаил Беляев: «Люди получат возможность постепенно накапливать свои средства для инвестиций в приобретение жилья».
Это очень позитивный момент, и хорошо, что об этом задумались. Но главный вопрос — это цена на жилье и соотношение с доходами. Уровень зарплат, из которого рассчитываются возможность обслуживания ипотечного кредита, пока еще тормозит развитие рынка. Кроме того, когда мы говорим о доступности ипотечного кредитования, то, конечно, учитываем третий фактор — собственно ставку по кредиту. Ключевая ставка ЦБ сегодня находится на уровне 7,25%, а значит, это предел, ниже которого ставки опускаться не могут в принципе", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Центробанк как ключевой игрок
Что касается участия Центробанка, его значение в том, что касается развития рынка ценных бумаг, действительно очень велико. У людей доверие к финансовому, банковскому рынку, ценным бумагам, довольно непростое. Соответственно, предлагать ценные бумаги, рассчитанные на длительный период, нужно очень аккуратно, отметил Беляев.
"Гарантии регулятора в этом случае должны быть железными, и ЦБ должен подключаться, и в качестве ключевого игрока выступать, чтобы люди понимали, что это государственная кампания. Должна идти своего рода пропагандистская работа — повышение финансовой грамотности, финансовое просвещение. И нужно не просто рассказывать, что такое ценные бумаги, а подавать это именно через призму гарантий и надежности", — сказал эксперт, добавив, что развитие рынка ценных ипотечных бумаг на благо и самих потребителей, и на благо всей экономики.
В том, что работа в этом направлении даст нужный эффект Михаил Беляев не сомневается. «В ЦБ работают грамотные люди, в том числе те, кто пришел из ПФР; люди, которые прекрасно понимают, что такое рынок ценных бумаг, и думаю, общими усилиями будут сделаны шаги в сторону развития этого рынка», — заключил эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Ставка все равно снижается
По данным ЦБ, объем ипотечных кредитов, выданных россиянам в течение первых шести месяцев 2018 года, составил 1 трлн 309,4 млрд рублей, что на 69,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В количественном выражении объем выдачи вырос на 56,6%, до 663,4 тыс. кредитов.
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в июне, составила 9,48% годовых после 9,56% в мае.
"Снижение ставок по ипотеке не только увеличивает объемы выдачи ипотечных кредитов, но и способствует снижению платежной нагрузки на заемщиков. Это ведет к повышению качества ипотечного портфеля: доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 2,02% (2,54% годом ранее). Риски формирования пузыря отсутствуют", — комментировали данные регулятора в аналитическом центре Дом.рф. По их прогнозу, средняя ставка по ипотеке снизится до 8% годовых уже к концу следующего года.
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