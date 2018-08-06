В Кирове дольщики дома по Сурикова 39/3 в течение двух недель получат ключи от квартир

Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук рассказал, как в регионе ведется работа по восстановлению в правах обманутых дольщиков.

13-этажный многоквартирный дом по улице Сурикова, 39/3 ввели в эксплуатацию 1 августа текущего года. Его строительство начали в четвертом квартале 2013 года. Сдача объекта планировалась на 4-й квартал 2015 года, однако срок неоднократно переносился.

Благодаря проведенной региональным правительством работе в правах восстановлены еще 95 граждан — участников долевого строительства. В течение двух недель они получат ключи от своих квартир.

«Мы продолжаем работу с застройщиками многоквартирных домов, которые нарушили сроки ввода своих объектов в эксплуатацию. В Кировской области утвержден план-график по решению проблем граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, — сказал министр. — График актуализируется с учетом изменений в областном законодательстве».

Руслан Бондарчук также отметил, что региональный минстрой регулярно проводит совещания с приглашением всех заинтересованных лиц, чтобы выработать компромиссные пути решения проблемы обманутых дольщиков. В таких встречах участвуют представители Законодательного Собрания, прокуратуры , Уполномоченного по правам человека.

Министр сказал, что правительство продолжает работать и с другими проблемными домами, в строительство которых кировчане вложили деньги.

Сейчас в реестре обманутых дольщиков остается 139 человек по 7 проблемным объектам. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию еще три дома. Это два долгостроя на Сурикова, 31 и Ленина, 145 в Кирове и многоквартирный дом в Вятских Полянах.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области