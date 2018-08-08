Разрешения на строительство 51 млн кв. м недвижимости выдали в Москве

Разрешения на строительство 51 млн кв. м недвижимости выдано в Москве, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«В настоящее время у нас выдано разрешений на строительство на 51 млн кв. м. Если учесть, что в год мы строим более 8 млн кв. м, из которых около 3 млн кв. м — жилье, то работой Стройкомплекс Москвы обеспечен на пять лет вперед», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

По словам С. Левкина, если раньше в общем объеме вводимой недвижимости в Москве преобладало жилье, то в последние несколько лет значительно вырос ввод объектов социальной сферы.

«Так, с 2011 г. в Москве было построено 303 новые школы и детсада, 72 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры, 98 спортивных объектов», — отметил С. Левкин.

Руководитель департамента подчеркнул, что благодаря этим показателям Москва вошла в пятерку мегаполисов мира по интенсивности и сбалансированности строительства недвижимости — согласно исследованиям, проведенным международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), которые были представлены на Московском урбанистическом форуме 2018 г.

Столичные власти и в дальнейшем намерены проводить сбалансированную градостроительную политику», — подчеркнул С. Левкин.

С. Левкин также добавил, что ранее специалисты PricewaterhouseCoopers признали российскую столицу городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Они выяснили, что московские школы находятся в пешей доступности от жилья (в среднем не более 400 м). А социальные услуги для москвичей в значительной степени «финансово доступнее», чем для жителей Нью-Йорка, Парижа, Шанхая или Лондона.