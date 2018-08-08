Ещё
Разрешения на строительство 51 млн кв. м недвижимости выдали в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.17 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Разрешения на строительство 51 млн кв. м недвижимости выдали в Москве 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: MosDay.ru
Разрешения на строительство 51 млн кв. м недвижимости выдано в Москве, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«В настоящее время у нас выдано разрешений на строительство на 51 млн кв. м. Если учесть, что в год мы строим более 8 млн кв. м, из которых около 3 млн кв. м — жилье, то работой Стройкомплекс Москвы обеспечен на пять лет вперед», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
По словам С. Левкина, если раньше в общем объеме вводимой недвижимости в Москве преобладало жилье, то в последние несколько лет значительно вырос ввод объектов социальной сферы.
«Так, с 2011 г. в Москве было построено 303 новые школы и детсада, 72 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры, 98 спортивных объектов», — отметил С. Левкин.
Руководитель департамента подчеркнул, что благодаря этим показателям Москва вошла в пятерку мегаполисов мира по интенсивности и сбалансированности строительства недвижимости — согласно исследованиям, проведенным международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), которые были представлены на Московском урбанистическом форуме 2018 г.
«Столичные власти и в дальнейшем намерены проводить сбалансированную градостроительную политику», — подчеркнул С. Левкин.
С. Левкин также добавил, что ранее специалисты PricewaterhouseCoopers признали российскую столицу городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Они выяснили, что московские школы находятся в пешей доступности от жилья (в среднем не более 400 м). А социальные услуги для москвичей в значительной степени «финансово доступнее», чем для жителей Нью-Йорка, Парижа, Шанхая или Лондона.
Агентство «Москва»: последние новости
«Дом.РФ» откроет программу рефинансирования ипотечных кредитов для дольщиков Urban Group 6 августа РАД повторно выставил на торги под стрит-ритейл более 20 помещений в разных районах столицы В 2018 г. новое жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете145
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение