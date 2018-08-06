В Москве в июле в четыре раза увеличили выдачу разрешений на продажу жилья

МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Москомстройинвест в июле 2018 года выдал 42 заключения о соответствии застройщиков требованиям законодательства о долевом строительстве, что в четыре раза превышает показатель июля прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договором долевого участия (ДДУ).

Разрешения на строительство по выданным в июле заключениям о соответствии получены девелоперами до вступления в силу поправок, ужесточающих правила долевого строительство в России, отмечается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, всего с начала года в ведомство поступило 316 заявлений на получение заключения о соответствии застройщиков, 171 из них одобрено.