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В Москве в июле в четыре раза увеличили выдачу разрешений на продажу жилья
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В Москве в июле в четыре раза увеличили выдачу разрешений на продажу жилья 

РИА Недвижимость 9 часов назад
МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Москомстройинвест в июле 2018 года выдал 42 заключения о соответствии застройщиков требованиям законодательства о долевом строительстве, что в четыре раза превышает показатель июля прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.
Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договором долевого участия (ДДУ).
Разрешения на строительство по выданным в июле заключениям о соответствии получены девелоперами до вступления в силу поправок, ужесточающих правила долевого строительство в России, отмечается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, всего с начала года в ведомство поступило 316 заявлений на получение заключения о соответствии застройщиков, 171 из них одобрено.
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