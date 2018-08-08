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Власти Москвы выдали разрешения на строительство 51 млн кв. метров недвижимости
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Власти Москвы выдали разрешения на строительство 51 млн кв. метров недвижимости 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
метров недвижимости. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
«Если учесть, что в год мы строим более 8 млн кв. метров недвижимости, из которых около 3 млн ''квадратов'' составляет жилье, то стройкомплекс столицы обеспечен работой на ближайшие пять лет», — приводит слова Лёвкина пресс-служба департамента.
Лёвкин отметил, что власти города продолжат проводить сбалансированную градостроительную политику. По его словам, если раньше в объеме ввода недвижимости преобладало жилье, то в последние несколько лет значительно вырос ввод социальных объектов.
«Так, с 2011 года в столице построено 303 школы и детских сада, 72 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов», — рассказал глава департамента.
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