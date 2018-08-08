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В РФ изменили правила регистрации недвижимости
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В России изменятся правила регистрации квартир 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянам станет проще зарегистрировать свою недвижимость. Несколько дней назад соответствующий федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 января 2019 года нотариусы, которые удостоверяют сделки с недвижимостью, будут обязаны подать сведения об этом в Росреестр в тот же день.
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Исключениями из этого правила станут договоренность об ином продавца недвижимости и ее покупателя, а также независящие от нотариуса причины. В последнем случае документы должны поступить в Росреестр не позднее, чем через два рабочих дня.
Таким образом, с первого дня будущего года удостоверение сделки с недвижимостью и подача сведений об этом в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии станут единым нотариальным действием, причем подача сведений станет бесплатной.
Комментарии8  Ещё 3 источника 
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