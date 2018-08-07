В России упростили процедуру регистрации недвижимости

С 2019 года нотариусы после удостоверения сделки с недвижимостью будут обязаны направить соответствующее электронное заявление в Росреестр до конца того же рабочего дня. Аналогичным образом им нужно будет поступить и сразу после выдачи свидетельства о праве на наследство.

Соответствующая норма содержится в Федеральном законе №338-ФЗ, подписанном президентом Владимиром Путиным

В случае, если подача документов невозможна в течение одного рабочего дня по независящим от нотариуса причинам, сведения должны быть поданы в бумажном виде в течение двух рабочих дней. Росреестр должен осуществить регистрацию в течение одного дня.

Если ранее подача сведений в Росреестр являлась отдельным нотариальным действием и тарифицировалась отдельно, то со вступлением нормы в силу с 1 января 2019 года услуга будет входить в состав единого нотариального действия по удостоверению сделки и предоставляться на бесплатной основе.

Среди других нововведений, предусмотренных документом, — обязательное нотариальное удостоверение сделок по отчуждению долей в недвижимости по договорам ипотеки, установление порядка удостоверения нотариусом электронного документа и другие нормы, устанавливающие принципы электронного документооборота между нотариатом и Росреестром.