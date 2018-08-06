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Псковичи хранят в банках 57,7 миллиарда рублей
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Псковичи хранят в банках 57,7 миллиарда рублей 

Псковская губерния 21 минуту назад
В Псковской области банки к 1 июля 2018 года хранят 75,8 млрд рублей, вложенных различными способами физическими лицами. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их объем возрос на 14%, сообщает пресс-служба Центробанка. Значительную часть этой суммы составляют депозиты физических лиц. За год объем вкладов жителей Псковской области увеличился на 9% до 57,7 млрд рублей. Большинство предпочитает хранить сбережения в российских рублях — доля депозитов в национальной валюте составляет 92,4%. Объем депозитов юридических лиц за год возрос на 41% до 8,2 млрд рублей. На 46% увеличился размер средств индивидуальных предпринимателей, размещенных в кредитных организациях. На 1 июля 2018 года он составил 1 млрд рублей.
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