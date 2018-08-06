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За незаконной арендой жилья в Преображенском установлен контроль
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За незаконной арендой жилья в Преображенском установлен контроль 

Управа района Преображенское 9 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
В первом полугодии в Преображенском было проведено около ста пятидесяти проверок квартир, которые сдаются в аренду.
Районная комиссия состоит из представителей управы, сотрудников ОМВД и работников управляющих компаний. Она держит на контроле ситуацию со сдачей квартир в аренду. По данным председателя совета ОПОП района Преображенское Михаила Новикова, за первые шесть месяцев этого года было организовано порядка 150 проверок, затронувших около четырех сотен квартир. Проверки выявили, что свыше 150 квартир сдаются в наём незаконно, то есть их владельцы не платят налоги. Федеральной налоговой службой было принято к рассмотрению 72 акта о незаконной сдаче квартир в аренду. В результате нарушителей ожидает штраф.
Информация о тех квартирах, которые, предположительно, сдаются внаем без оплаты налогов, поступает из различных источников. Большую помощь правоохранительным органам оказывают местные жители, информирующие о факте проживания посторонних в доме.
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