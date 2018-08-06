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Ввод жилья в I полугодии 2018 года увеличился по отношению к соответствующему периоду 2017 года
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Ввод жилья в I полугодии 2018 года увеличился по отношению к соответствующему периоду 2017 года 

360tv.ru 9 часов назад
По данным Мособлстата в I полугодии 2018 года на территории Московской области за счет всех источников финансирования введено 51355 новых квартир общей площадью 3928,8 тысячи квадратных метров, что на 33,2 процента больше, чем в I полугодии 2017 года. В сельской местности введено 1563,7 тысячи квадратных метров жилья, что составило 39,8 процента от общего ввода.
Наибольшими темпами роста ввод жилых домов в I полугодии 2018 года осуществлялся в городских округах: Долгопрудный, где было введено квадратных метров общей площади в 12 раз больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, Бронницы — в 7,3 раза, Наро-Фоминский — в 6,4 раза, Электрогорск — в 5,3 раза, Павловский Посад и Электрогорск — в 4,6 раза.
В I полугодии 2018 года в Московской области лидирующие позиции по строительству квартир занимают:
• Ленинский район — 10580 квартир общей площадью 472855 кв. метров,
• Люберцы — 4821 квартира общей площадью 225919 кв. метров,
• Красногорск — 3996 квартир общей площадью 211911 кв. метров,
• Балашиха — 2807 квартир общей площадью 166448 кв. метров,
• Раменский район — 2477 квартир общей площадью 254311 кв. метров,
• Солнечногорский район — 1947 квартир общей площадью 172162 кв. метров.
В I полугодии 2018 года населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 2048,9 тысячи квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 52,2 процента.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства), построенных в I полугодии 2018 года, составила для застройщиков 45444 рубля (в I полугодии 2017 года — 54062 рубля).
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