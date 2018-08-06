Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей

Промо-вклад «Максимальный» был запущен 6 июля 2018 г. Ставка по данному продукту составляет 6,4% годовых. Минимальная сумма размещения — 50 тысяч рублей, пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок вклада — 120 дней. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Открыть промо-вклад можно до 31 августа 2018 г. в любом розничном отделении ВТБ на территории России. Продукт доступен как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.