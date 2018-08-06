Ещё
Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.54
$
63.80
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.72
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей 

Деловое сообщество 9 часов назад
Промо-вклад «Максимальный» был запущен 6 июля 2018 г. Ставка по данному продукту составляет 6,4% годовых. Минимальная сумма размещения — 50 тысяч рублей, пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок вклада — 120 дней. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.
Открыть промо-вклад можно до 31 августа 2018 г. в любом розничном отделении ВТБ на территории России. Продукт доступен как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.
Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, отметила: «Вклад „Максимальный“ позволяет нашим клиентам разместить свои средства по ставкам, превышающим среднее значение по рынку. Итоги первого месяца действия нашего предложения доказали его привлекательность. Мы рассчитываем, что спрос сохранится на высоком уровне и в дальнейшем».
Деловое сообщество: последние новости
Поликлинику в Суворовском сдали в эксплуатацию Рост инвестиций в донскую экономику составил 10,3% Зарплату в 100 000 рублей будут получать дончане через десять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение