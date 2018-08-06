В первом полугодии на господдержку СМИ в Псковской области было потрачено 41,7 млн рублей

Администрация Псковской области опубликовала сводный отчёт о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органовгосударственной власти региона и поддержку средств массовой информации в первом полугодии 2018 года. По информации чиновников, на поддержку СМИ были израсходованы 41 млн 683 тыс. 816 рублей. Наибольшие суммы в первом полугодии получили медиахолдинг Псковской области — 11,5 млн рублей, и ГТРК «Псков» — 13,8 млн рублей. Всего на поддержку СМИ по плану на 2018 год запланированы расходы в размере 66 млн 887 тыс. рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».