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Зарплаты в Амурской области выросли на 12,2%
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Зарплаты в Амурской области выросли на 12,2% 

Rambler News Service 4 часа назад
По итогам июня размер средней заработной платы жителей Амурской области увеличился на 12,2% в годовом выражении — до 40,3 тыс. руб., пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Амурстат.
Больше всего в регионе зарабатывают сотрудники транспортных и логистических компаний, в среднем 55,8 тыс. в месяц.
Самые скромные зарплаты в Амурской области получают сотрудники компаний по работе с недвижимостью, занятые в области общепита, торговли и ремонта автомобилей. Месячные зарплаты данных категорий граждан составляют от 19,1 тыс. до 21,3 тыс. руб.
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