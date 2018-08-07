Зарплаты в Амурской области выросли на 12,2%

По итогам июня размер средней заработной платы жителей Амурской области увеличился на 12,2% в годовом выражении — до 40,3 тыс. руб., пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Амурстат.

Больше всего в регионе зарабатывают сотрудники транспортных и логистических компаний, в среднем 55,8 тыс. в месяц.

Самые скромные зарплаты в Амурской области получают сотрудники компаний по работе с недвижимостью, занятые в области общепита, торговли и ремонта автомобилей. Месячные зарплаты данных категорий граждан составляют от 19,1 тыс. до 21,3 тыс. руб.